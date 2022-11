La célèbre simulateur de vol Microsoft Flight Simulator fête ses 40 ans, et c'est donc l'occasion parfaite pour ajouter du contenu. Comme le précise Jorg Neumann, le directeur de la franchise chez Microsoft, il s'agit de la plus grosse mise à jour depuis la sortie en 2020. C'est donc un gros pas en avant.

De nouveaux appareils pour Flight Simulator

Le H-4 Hercules Spruce Goose

Réclamé à cor et à cri par les fans de la licence et les amateurs d'aéronautique, le célèbre Airbus A310-300 débarque dans le jeu. Pour la petite histoire l'avion en question a été lancé en 1982, même année que la licence, c'est donc un avion qui a tout son sens pour une mise à jour de type anniversaire. Les joueurs peuvent aussi profiter du Spirit of St. Louis, un monoplan qui fut le premier avion à rallier New York à Paris en 1927. Mais c'est loin d'être terminé car vous pouvez aussi piloter le Beaver canadien De Havilland DHC-2 mais aussi le Douglas DC-3, un avion de ligne fameux, grand symbole des années 30 en terme d'aéronautique.

Cerise sur le gâteau pour ceux qui n'aiment pas atterrir sur un sol dur, le Hughes H-4 Hercules Spruce Goose, l'avion du milliardaire Howard Hughes, un hydravion gigantesque qui est connu pour être entièrement en bois (à 95%) fait aussi son arrivée dans Flight Simulator.

Le retour de pistes cultes

Pour combler les plus anciens, on retrouve plusieurs aéroports dont le Meigs Field de Chicago (Illinois) qui était la zone de décollage des premiers épisodes ainsi que l’aéroport Kai Tak de Hong-Kong, le First Flight de Kill Devil Hills (Caroline du Nord) et le Princess Juliana de Saint-Martin.

La mise à jour 40e anniversaire de Flight Simulator est disponible dès maintenant sur PC, Xbox One, Xbox Series Series.