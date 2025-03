Flight Simulator s’offre une grosse mise à jour avec énormément de nouveaux contenus. De quoi ravir les joueurs, d’autant plus que cela concerne à la fois le jeu de 2024 et celui de 2020.

Bonne nouvelle pour les amateurs d’évasion virtuelle. Microsoft Flight Simulator 2024 et la version de 2020 viennent de recevoir une toute nouvelle mise à jour qui va faire voyager bien des joueurs. La World Update XIX met à l’honneur une région aussi immense que fascinante : le Brésil, la Guyane, le Suriname et la Guyane française. Autant dire que les paysages s’annoncent variés, riches… et superbes à survoler.

Une immersion encore plus réaliste dans Flight Simulator 2024

Avec cette mise à jour, Flight Simulator continue de repousser les limites du réalisme. Grâce à des données géospatiales de dernière génération – combinant images satellites, modélisations 3D, relevés topographiques et photos aériennes – les environnements gagnent en relief, en texture et en profondeur. Le résultat est bluffant. L’Amazonie devient plus vivante que jamais. Les villes sont encore plus détaillées. Les paysages prennent une toute nouvelle dimension.

Microsoft a enrichi cette mise à jour avec 75 points d’intérêt dans Microsoft Flight Simulator. On y retrouve des sites emblématiques comme :

le Christ Rédempteur à Rio,

à Rio, le Mont Roraima à la frontière du Brésil et du Guyana,

à la frontière du Brésil et du Guyana, le Fort Zeelandia au Suriname,

au Suriname, ou encore le Fort Diamant en Guyane française.

Et ce n’est pas tout. Quatre grandes villes brésiliennes ont aussi été entièrement modélisées en 3D : Rio de Janeiro, São Paulo, Brasilia et Ouro Preto.

Pour les passionnés de décollages et d’atterrissages précis dans Microsoft Flight Simulator, sept aéroports ont été entièrement refaits à la main. Parmi eux :

Santos Dumont , en plein cœur de Rio,

, en plein cœur de Rio, Fernando de Noronha , sur un archipel paradisiaque,

, sur un archipel paradisiaque, Foz do Iguaçu , tout près des célèbres chutes,

, tout près des célèbres chutes, mais aussi des aéroports au Guyana, au Suriname et en Guyane française.

Encore plus de contenu pour varier les plaisirs

Cette mise à jour Microsoft Flight Simulator ne se limite pas à l’aspect visuel. Elle propose aussi :

Trois vols découverte , pour explorer les plus beaux paysages de la région.

, pour explorer les plus beaux paysages de la région. Trois défis d’atterrissage , dont un sur la piste très courte de Santos Dumont.

, dont un sur la piste très courte de Santos Dumont. Trois bush trips, pour des aventures plus longues à travers la jungle, les montagnes ou les côtes.

Les joueurs de la version 2024 auront même droit à du contenu supplémentaire dès le 17 mars :

Un défi hélicoptère au-dessus de Rio,

au-dessus de Rio, Une course aérienne dans la ville en F/A-18,

dans la ville en F/A-18, Un vol à basse altitude dans la chaîne montagneuse de la Serra do Corvo Branco.

Source : Microsoft