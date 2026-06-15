Forza Horizon 6 a un gros bug qui fait que vous pouvez totalement perdre votre partie, voici comment régler le problème et éviter qu'il ne se reproduise.

Un énorme problème touche Forza Horizon 6 en ce moment et aurait déjà affecté des centaines de joueurs. Beaucoup se plaignent d'avoir tout bonnement perdu leur sauvegarde, ce qui représente pour certains plusieurs centaines d'heures de jeu. La réaction du studio ne s'est heureusement pas fait attendre.

Attention à ce gros bug de Forza Horizon 6 qui fait tout perdre

Les bugs, ça arrive souvent, mais lorsque ces derniers peuvent faire perdre des centaines d'heures d'investissement, ils ne sont pas à prendre à la légère. Forza Horizon 6 est actuellement victime d'un plantage qui peut se provoquer par accident et supprime complètement les sauvegardes en cas de mauvaise manipulation. Des joueurs affirment avoir perdu près de 300 heures de jeu, un autre plus de 220… et ils sont malheureusement très nombreux dans ce cas là.

Conscient du bug, Forza Horizon 6 a reçu un correctif en urgence sur Steam et Xbox et le studio a été très clair : il ne faut lancer le jeu qu'avec sa version 37.114.10001.0 pour éviter tous les inconvénients. Avec la mise à jour, le souci devrait être réglé et vous devriez pouvoir profiter de votre jeu dans les meilleures conditions.

Ce qu'il faut faire si vous avez perdue votre partie

Si vous aussi votre progression est perdue ou réinitialisée, Playground vous conseille d'envoyer immédiatement un ticket au support, et de ne plus toucher à Forza Horizon 6 le temps de la résolution du problème. Les expériences de ceux qui ont perdu leur sauvegarde sont claires. Ils ont en général tout perdu en relançant une partie, écrasant ainsi une sauvegarde, ou en désinstallant et en réinstallant leur jeu.

Ne touchez donc à rien, contactez le support et patientez. Il faudra cependant peut-être attendre un peu puisque certains joueurs affirment avoir attendu plusieurs jours avant d'avoir de nouvelles informations. Prenez donc votre mal en patience.

Comment ne pas perdre sa sauvegarde sur Forza Horizon 6 ?

Pour éviter ce genre de problème, le studio recommande de toujours vérifier que Forza Horizon 6, et l'application Xbox sur PC, sont à jour. Il faut également désactiver le Quick Resume sur Xbox Series pour ne pas créer de conflit, mais aussi de bien laisser le jeu se fermer de lui-même sans le forcer.

Conseils généraux du studio pour ne pas avoir de problèmes avec Forza Horizon 6 :