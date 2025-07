La saga Fire Emblem est particulièrement prolifique. Avec 17 opus à son palmarès depuis son lancement en 1999, remakes et jeux dérivés compris, c'est certainement l'une des plus riches de Nintendo. Qui plus est, les fans sont rodés avec un rythme d'un nouvel épisode tous les un ou deux ans. C'est pourquoi le prochain est attendu sous peu, mais l'officialisation n'est pas encore d'actualité. Cela dit, elle pourrait ne plus tarder.

Le prochain Fire Emblem de plus en plus proche ?

En 2023 sortait Fire Emblem Engage sur Nintendo Switch. C'était déjà le troisième jeu de la franchise sur la console hybride, si nous prenons en compte le hack'n'slash hors-série. Mais le prochain épisode à toutes les chances, lui, d'arriver directement sur la nouvelle console de Big N. Un nouvel élément pointe d'ailleurs dans ce cas.

Un artiste qui travaille temporairement chez Nintendo a indiqué participer à un projet qui pourrait faire penser à un nouveau Fire Emblem. Il s'agit de Taksehi Maruyama, 3D character modeler. Sur son profil LinkedIn, il précise travailler pour l'éditeur depuis janvier 2025 et sur un titre encore non-annoncé visiblement.

De fait, Maruyama parle d'un « sequel du SRPG de Nintendo (tactical-RPG) ». Certes, la firme de Kyoto a un catalogue très varié de propriétés intellectuelles. Mais, compte tenu du type de jeu mentionné, il y a peu de place au doute. Fire Emblem semble être la licence tout droit concernée par cette expérience de l'artiste.

Enfin, un dernier point est à relever sur ce profil LinkedIn. En plus de mentionner un nouveau jeu à venir, Maruyama précise qu'il est à destination de la Nintendo Switch 2. Cet hypothétique Fire Emblem serait probablement une exclusivité pour la nouvelle console. Progressivement, Big N se tourne donc bien vers sa nouvelle génération.

La seule question qui reste en suspens est de savoir de quel genre d'opus il s'agirait pour la célèbre licence d'Intelligent Systems. Doit-on s'attendre à un épisode inédit ? À moins qu'il s'agisse d'un remake ? De récentes rumeurs évoquaient justement une refonte nouvelle génération de Fire Emblem 4, jamais sorti en Occident. Dans un cas comme dans l'autre, ce serait une découverte pour les fans français.

Capture d'écran en date du 23 juillet 2027. © Gameblog.