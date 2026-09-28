Tout juste sorti, Fire Emblem’s Fortune Weave fait déjà l’objet de défis inattendus de la part des joueurs, qui ont réussi à arriver au bout de l’aventure sans aucun des Flame Lords.

Le Nintendo Direct du 9 septembre nous l’a prouvé, de bien belles choses arrivent sur Nintendo Switch 2. À commencer, bien sûr, par le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, attendu pour le 5 novembre prochain. Pour patienter jusque-là, la firme japonaise a toutefois bien d’autres cartouches sous la main, à commencer par Fire Emblem Fortune’s Weave, disponible depuis le 17 septembre dernier. Et il n’aura fallu que six jours au youtubeur LagSpike776 pour réussir l’impensable : finir le jeu sans recruter aucun des Flame Lords.

Il termine Fire Emblem Fortune’s Weave sans les Flame Lords

Oui, vous avez bien lu. Alors que l’intrigue de Fire Emblem Fortune’s Weave implique normalement de voyager dans le temps pour y réunir une équipe de choc composée de quatre Flame Lords, à savoir Cai, Dietrich, Theodora et Leda ; LagSpike776 a décidé de se lancer le défi d’aller directement à la rencontre du boss final, faisant ainsi l’impasse sur plusieurs dizaines d’heures de jeu et de gameplay. Et ce malgré les nombreux avertissements d’Intelligent Systems et Nintendo, qui déconseillent aux joueurs de procéder de la sorte.

« Était-ce amusant ? », écrit-il ainsi sur X ? « P*tain, non ». Une déclaration qui en dit long sur le périple que cela a représenté pour lui, en sachant qu’il a révélé avoir mené son entreprise via le mode Difficile / Classique de Fire Emblem’s Fortune Weave, qui s’accompagne d’un système de mort permanente. Ceci explique sans doute pourquoi il lui a fallu pas moins d’une quarantaine d’heures pour accomplir cet exploit, qu’il a ensuite documenté dans une vidéo de près d’une heure pour expliquer sa démarche et promulguer quelques conseils.

« Impressionnant », lui a alors répondu un internaute, tandis qu’un autre affirme avoir « vu quelqu’un d’autre le faire et, en effet, ça a l’air complètement fou et vraiment pas marrant ». « Donc Fortune’s Weave a été Breath of the Wildé », s’est également amusé un troisième de son côté, avant de féliciter LagSpike776 pour cet exploit. Car ce faisant, Fire Emblem Fortune’s Weave rejoint effectivement des jeux comme Zelda: Breath of the Wild ou The Blood of Dawnwalker dans la liste des expériences qu’il est possible de terminer sans même suivre le cours de l’histoire.

Un jeu colossal salué par la critique

Mais au vu de sa réaction, beaucoup de joueurs seront-ils réellement tentés de s’infliger cela à leur tour ? Pas sûr, même si l’on se doute quand même que certains valeureux tenteront le tout pour le tout pour établir de nouveaux records à ce sujet. Les autres, de leur côté, pourront néanmoins profiter de tout ce que le titre Nintendo Switch 2 peut avoir à offrir, avec des histoires dédiées pour chacun des Flame Lords qui valent assurément le détour. Car comme précisé dans notre test : Fire Emblem’s Fortune Weave est « proprement colossal ».

Notre cher Jérémy, aka KikiToès pour les intimes, va même encore plus loin en décrivant ce dernier comme « l’un des meilleurs RPG de l’année », sur lequel il a déjà plus de 65h de jeu à son actif. Et il n’est d’ailleurs pas le seul à le penser, puisque Fire Emblem Fortune’s Weave affiche actuellement un metascore de 89/100 sur Metacritic, pour 71 critiques publiées de la part de la presse. Un résultat on ne peut plus raccord avec l’avis des joueurs, qui sont déjà 666 à avoir noté le jeu sur le site de l’agrégateur, lui attribuant ainsi la note de 8.9/10.

Source : LagSpike776