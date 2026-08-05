Fire Emblem Fortune’s Weave marquera une grande première pour la licence et ses 36 années d’existence. Et ce sont qui n’ont plus que Clair Obscur à la bouche et les amateurs de RPG classiques qui seront ravis.

Il y a quelques années encore, les RPG en tour par tour étaient encore considérés par certains médisants comme une relique d’une autre époque, un style de jeu voué à disparaître au profit des action-RPG, alors même que Persona 5 Royal avait mis une claque à tout le monde. Puis Baldur’s Gate 3 est arrivé, a empoché plus de 280 GOTY et s’est vendu à 20 millions d’exemplaires. Il a été suivi par Clair Obscur Expedition 33, qui a lui aussi tout raflé sur son passage avec plus de 500 titres de GOTY et 5 millions de ventes. Heureux hasard du calendrier ou non, Nintendo ne souhaite lui non plus pas tourner le dos au genre et lui rendra hommage avec Fire Emblem Fortune's Weave.

Fire Emblem se la joue JRPG en tour par tour classique

Présenté pendant une vingtaine de minutes lors de son Nintendo Direct, le prochain épisode de la saga, attendu le 17 septembre 2026 en exclusivité Nintendo Switch 2, a dévoilé ses atouts pour séduire les amateurs de stratégie, qui étaient déjà en terrain conquis. Une ellipse temporelle à la Three Houses, quatre scénarios à découvrir en parallèle en basculant de l’un à l’autre à tout moment, toujours plus d’activités annexes, des classes inédites comme celle qui permettra de chevaucher un éléphant, des combats stratégiques toujours aussi exigeants, et bien plus encore. Mais en plus de son traditionnel système de combat tactique sur une grille à base de déplacements, Fire Emblem Fortune's Weave proposera également des affrontements en tour par tour dans la veine des JRPG classiques, uniquement lors de l’exploration des donjons.

Le principe rappelle notamment Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia pour ses donjons parcourus caméra à l’épaule, qui tranchait avec la vue isométrique habituelle. Ce nouvel épisode ira cependant plus loin avec des personnages qui s’alignent face aux ennemis, des compétences dédiées et même des attaques combinées, le tout dans une présentation rappelant les grands classiques du JRPG. Ça fait en tout cas déjà rêver une partie de la communauté, qui aimerait voir fleurir un véritable spin-off de cet acabit, difficile et stratégique, alors que la licence s’entête à faire des gachas et des musos, hors du crossover avec ATLUS, Tokyo Mirage Sessions ♯FE. « Je veux un jeu entier comme ça depuis des années », commente notamment un internaute. Ces combats en tour par tour plus classiques devraient être des respirations bienvenues entre deux affrontements stratégiques, reste à voir s’ils auront assez de profondeur pour réellement tenir les joueurs en haleine.

©Nintendo

Et si un spin-off à la Final Fantasy et consorts voyait le jour ?

Cela n’a évidemment pas manqué de relancer les débats sur l’avenir du tour par tour. Certains y voient un effet de mode consécutif au succès de Clair Obscur, alors que de nombreux jeux du genre ont largement été acclamés avant lui et que Fire Emblem Fortune’s Weave, annoncé dès septembre 2025, était en développement bien avant le raz-de-marée français. Final Fantasy renouera lui aussi avec ses racines le 22 octobre 2026 avec FF Resonance, premier épisode de la licence en HD-2D. Il faudra attendre le 17 septembre pour savoir si ces escapades en donjon sont un vrai plat ou une simple mise en bouche. Mais si elles convainquent, la communauté aura un argument de plus à faire valoir. Le spin-off tactique et exigeant qu’elle réclame depuis des années n’a peut-être jamais été aussi près d’exister.

Source : Nintendo