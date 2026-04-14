En septembre dernier, Nintendo surprenait les fans de Fire Emblem avec l’annonce d’un nouvel opus, Fortune’s Weave, attendu en exclusivité sur Nintendo Switch 2 dans le courant de l’année 2026. Malheureusement, en dépit de toutes les prises de parole de l’éditeur survenues depuis le mois de janvier, le titre est depuis resté extrêmement discret, laissant les joueurs dans l’attente d’en savoir plus à son sujet. De nouveaux indices, toutefois, semblent aujourd’hui laisser penser que Fire Emblem Fortune’s Weave pourrait prochainement refaire parler de lui.

Bientôt du nouveau pour Fire Emblem Fortune’s Weave ?

En effet, comme remarqué par certains fans à l’œil bien avisé, il apparaît que la fiche du jeu a récemment été mise à jour sur le site officiel de Nintendo, qui affiche désormais son PEGI définitif sur Nintendo Switch 2. On sait par conséquent que Fire Emblem Fortune’s Weave sera classifié PEGI 12 à sa sortie, et qu’il comprendra de la violence, du langage grossier et des achats in-game. Des éléments qui, il n’y a pas plus tard que le 7 avril dernier, étaient encore inconnus et n’apparaissaient donc pas sur le site de l’éditeur.

Pour bien des fans de la licence, cela ne fait ainsi aucun doute : il s'agirait du signe que de nouvelles informations sont en approche pour Fire Emblem Fortune’s Weave. Maintenant, la grande question reste de savoir sous quelle forme. Car à en croire les dernières informations partagées par l’insider NateTheHate, il semblerait qu’aucun Nintendo Direct ne soit au programme avant le mois de juin. Cela veut-il dire qu’il faudra attendre jusque-là pour avoir enfin des nouvelles du jeu ? Ce n’est pas impossible.

Mais ce n’est pas une obligation non plus. Après tout, Nintendo pourrait également opter pour un temps de communication dédié, que ce soit en diffusant un nouveau trailer de Fire Emblem Fortune’s Weave, ou en dévoilant de nouvelles informations à son sujet via l’application Nintendo Today. Cela dit, soulignons tout de même que ce dernier n’est pas le seul titre à avoir bénéficié d’une classification sur Nintendo Switch 2 ces derniers jours. Splatoon Raiders y a également eu droit, au même titre que Marvel’s Gardiens de la Galaxie et Devil May Cry 5. À surveiller, donc.

Source : Nintendo