En ce mois de septembre 2026, les sorties s’enchaînent et ne se ressemblent pas. De The Blood of Dawnwalker à Marvel’s Wolverine, en passant par Orbitals, Onimusha: Way of the Sword ou encore Captain Tsubasa 2, il y en a assurément eu pour tous les goûts. Et cela continue dès aujourd’hui avec l’arrivée de Fire Emblem Fortune’s Weave, désormais disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Et pour l’occasion, le titre accueille d’ailleurs déjà une première mise à jour, aka le fameux « patch day one », qui le fait entrer en version 1.0.1.

Fire Emblem Fortune’s Weave lance sa mise à jour 1.0.1

C’est en effet devenu une habitude pour de nombreux studios, la sortie d’un jeu s’accompagne généralement d’un premier patch, dont l’objectif est de déployer les derniers correctifs visant à rendre l’expérience aussi parfaite que possible pour les joueurs présents au lancement. Et forcément, le titre développé par Intelligent Systems n’a pas échappé à cette tradition, même si ce dernier va ici même encore plus loin. Car en témoigne le patch notes du studio, la mise à jour 1.0.1 s’accompagne au passage de quelques cadeaux pour le public :

Mises à jour générales

Nous offrons aux joueurs des armes supplémentaires issues de la série Fire Emblem. Au fur et à mesure que l’histoire avance, ces armes peuvent être obtenues dans des lieux tels que Dagsion.

Divers problèmes ont été corrigés afin d’offrir une expérience de jeu plus fluide.

Vous en conviendrez, donc, petit patch mais belle surprise pour les joueurs de Fire Emblem Fortune’s Weave, qui vont pouvoir retrouver des armes provenant des précédents opus de la franchise au cours de leur aventure. Et comme le précise la seconde ligne du patch notes, cette version 1.0.1 fut également l’occasion pour Intelligent Systems d’apporter une dernière série de correctifs au titre, désormais disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Et si vous êtes du genre à apprécier les gros RPG au contenu colossal, vous ne devriez alors pas être déçu.

Comme d’habitude, la mise à jour de Fire Emblem Fortune’s Weave devrait s’installer automatiquement lors du lancement de la Nintendo Switch 2, ou lors de l’installation du jeu si vous ne l’avez pas encore pré-téléchargé. Dans le cas contraire, rendez-vous sur la tuile du jeu, appuyez sur la touche « + » et sélectionnez l’option « Mettre à jour » pour procéder manuellement à son installation. Une fois cela fait, il ne vous reste alors plus qu’à vous lancer dans l’aventure.

Source : Nintendo