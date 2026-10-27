Le 17 septembre dernier, la Nintendo Switch 2 accueillait une très belle exclusivité avec Fire Emblem Fortune’s Weave, un JRPG aussi réussi que généreux en termes de contenus à découvrir. Et il est encore loin d’avoir fini de l’être puisque comme annoncé par Nintendo il y a deux semaines, un passe d’extension contenant pas moins de trois vagues de contenus est maintenant disponible à l’achat. Et alors que la première vague est déjà disponible, il se pourrait qu’on connaisse déjà une partie de ce que nous réservent les deux autres.

Le contenu des DLC de Fire Emblem Fortune’s Weave déjà découvert ?

En effet, on le sait, les vagues 2 et 3 du passe d’extension de Fire Emblem Fortune’s Weave donneront notamment accès à une ribambelle de contenus inédits, tels que de nouvelles histoires, des alliés et classes supplémentaires, des tenues, et plus encore. Mais grâce au travail de certains dataminers, on en sait peut-être déjà davantage sur ce que nous prépare Intelligent Systems, puisque de nombreux éléments auraient été découverts dans les fichiers du jeu suite au jailbreak de la Nintendo Switch 2. Voici une partie de ce qui a été trouvé :

Les seigneurs issus des DLC disposeraient tous d’obélisques avec leurs propres thèmes. Ils auraient également tous des portraits lumineux pour l’achèvement de la Partie 2, ainsi que des références à leur Partie 2.

Les bandes-son pour les thèmes des obélisques.

Orche ne semble pas avoir de Partie 2 pour l’instant.

Un nouveau diadème : le Diadème de Sagacité. Il s’agit de l’Emblème de Macuil, issu de Three Houses.

L’interface pour avoir terminé le jeu en mode Carnage.

Une grande liste de personnages répérée dans les fichiers du jeu

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisqu’une grande liste de personnages non utilisés dans Fire Emblem Fortune’s Weave a également été repérée. Et même si cela ne veut pas forcément dire qu’ils seront tous jouables à un moment ou à un autre, voici la liste en question :

Chiara

Churness

Credna

Cleobulus

Gladius

Jurah

Kalla

Myson

Nomved

Smyrnos

Suarez

En sachant que certains d’entre eux font également une apparition dans les données liées aux costumes et/ou au support, ce qui pourrait accroître les chances de les voir jouer un rôle plus ou moins important dans les futurs DLC de Fire Emblem Fortune’s Weave. Cela comprend notamment :

Anna (Support)

Cleobulus (Costumes / Support)

Credna (Costumes / Support)

Gladius (Costumes / Support)

Kalla (Costumes / Support)

Mars (Costumes / Support)

Myson (Costumes / Support)

Quand sortiront les DLC de Fire Emblem Fortune’s Weave ?

Bien sûr, inutile de préciser que tout ceci reste toutefois à prendre avec quelques pincettes. En tout cas tant que ni Intelligent Systems, ni Nintendo n’auront officiellement communiqué à ce sujet. Heureusement, les premiers éléments de réponse ne devraient pas tarder à arriver puisque la deuxième vague de contenus attendue pour Fire Emblem Fortune’s Weave est annoncée pour Noël 2026. La troisième, de son côté, arrivera quant à elle courant 2027. Et une chose est sûre : les joueurs répondront présent. « Je suis prêt à y passer 200h de plus », écrit par exemple l’un d’eux sur Reddit.

Sources : X, Reddit