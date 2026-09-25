Depuis la semaine dernière, les combattants les plus émérites suivent les histoires de Theodora, Cai, Leda et Dietrich dans Fire Emblem Fortune’s Weave. L’exclusivité Nintendo Switch 2 occupera les amoureux de RPG tactiques pendant une bonne centaine d’heures et Big N a trouvé de quoi les accompagner dans leurs aventures. Comme à chaque lancement d’un nouveau jeu, le constructeur japonais propose en effet des petits cadeaux chaque semaine pour les membres du Nintendo Switch Online.

Des avatars gratuits pour Fire Emblem Fortune's Weave

Pour afficher votre personnage préféré, l’éditeur a pour habitude de laisser les abonnés décorer leur profil avec des avatars, cadres et fonds à mélanger au gré de leurs envies. Jusqu’au 15 octobre 2026, Nintendo mettra donc à l’honneur Fire Emblem Fortune’s Weave et ses personnages via le Switch Online. La seconde vague de cadeaux est maintenant disponible sur les consoles du constructeur. On retrouve encore une panoplie d’avatars gratuits aux couleurs de personnages et des bannières du jeu, à récupérer dans le cadre de votre abonnement. Comme toujours, ils s'accompagnent aussi de fonds et cadres pour les habiller. Voici la liste de tous les personnages de Fire Emblem Fortune's Weave disponibles dans cette seconde salve de cadeaux :

Bonaventure

Tobias

Lilian

Lysander

Talimun

Ursula

Simon

Ludia

Fianna

Fortuna

Jurah

Creek

Nathan

Eshmel homme et femme

Aperçu des avatars gratuits dispos. ©Nintendo

La seconde vague des avatars sera disponible jusqu’au 1er octobre 2026 à 2h59, contre 10 points platine. Pour mémoire, ils s'obtiennent en terminant des missions, allant de jouer en ligne ou lancer certains jeux. Pour réclamer ces petits cadeaux de Fire Emblem Fortune’s Weave, voici la marche à suivre :

Lancer votre Nintendo Switch 2 ou 1

Cliquez sur l'îcone Nintendo Switch Online

Cliquez sur la section « Missions et récompenses » matérialisée par une icone de cadeau

Bougez le curseur jusqu'à la vignette avec Fire Emblem dessus

Cliquez sur l'avatar que vous souhaitez récupérer puis sur échanger

Répétez de nouveau pour chaque contenu que vous souhaitez débloquer.

Source : Nintendo