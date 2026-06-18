À l'occasion du dernier Nintendo Direct en date, les fans ont enfin eu des nouvelles de Fire Emblem Fortune's Weave, le prochain épisode de la célèbre franchise stratégique. Ils ont notamment pu découvrir sa date de sortie, prévue donc le 17 septembre 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2 et malheureusement au beau milieu d'un mois effroyablement chargé en sorties majeures. Après cela, on a eu de nouveaux détails intéressants sur ce prochain titre, notamment s'agissant du retour d'une fonctionnalité très populaire, mais vue pour la dernière fois en 2017.

Fire Emblem Fortune's Weave creuse dans les racines de la série pour en déterrer une fonctionnalité phare

Malgré une présentation plutôt exhaustive de Fire Emblem Fortune's Weave lors du dernier Nintendo Direct, il semblerait qu'il manquait un élément majeur de ce prochain jeu de la franchise. Sur la page du jeu sur le site officiel de Nintendo, on peut en effet avoir une courte description de certaines activités qu'attendent les joueurs : « Explorez le monde pour renforcer votre armée et trouver des ressources. Entraînez et recrutez des alliés à Dagsion, ou aventurez-vous dans les contrées pour combattre des bandits et des monstres, explorer des donjons, et bien plus encore ».

À en croire cette description, Fire Emblem Fortune's Weave va donc réintroduire la possibilité d'explorer des donjons. Chose qui avait malheureusement disparu de la série depuis le remake 3DS de 2017, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia (lui-même un remake de Gaiden, sorti uniquement au Japon en 1992 sur Super Nintendo). En réalité, la présentation du jeu dans le Nintendo Direct semblait avoir teasé l'exploration d'un donjon avec un des personnages jouables ouvrant un coffre.

Alors que les jeux Fire Emblem offrent généralement une durée de vie très généreuse et que l'exploration de donjons est en soi une activité potentiellement très chronophage, il faut s'attendre à ce que Fortune's Weave vous occupe pendant de longues heures. Ce qui risque de poser problème alors que le mois de septembre croule littéralement sous les sorties de jeux majeures qui ont très envie de nous occuper sur le peu de temps libre qu'on peut avoir...

Source : Nintendo