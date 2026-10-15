Comme d'autres exclusivités Nintendo Switch 2 avant lui, Fire Emblem Fortune's Weave est à peine sorti qu'il accueille déjà du nouveau contenu sous forme d'un passe d'extension, qui demande donc un paiement supplémentaire, et qui va déployer son nouveau contenu sous forme de nouvelles armes, nouveaux alliés et nouvelles histoires en trois vagues, dont la première déjà disponible. Voyons tout cela plus en détail.

Que contient le passe d'extension de Fire Emblem Fortune's Weave ?

Via la bande-annonce ci-dessous, Nintendo et Intelligent Systems ont révélé ce qui attend les joueurs de Fire Emblem Fortune's Weave dans son passe d'extension, qui arrivera au fil du temps via trois vagues successives, comme suit :

La première vague , disponible dès aujourd'hui, inclut quatre armes supplémentaires . Il s'agit d'armes prototypes destinées aux quatre héros, conçues sur le modèle des Reliques des héros issues de Fire Emblem: Three Houses.

, disponible dès aujourd'hui, inclut . Il s'agit d'armes prototypes destinées aux quatre héros, conçues sur le modèle des Reliques des héros issues de Fire Emblem: Three Houses. La deuxième vague inclut des tenues supplémentaires ainsi que trois alliés additionnels : Aurora, Smyrnos et Jurab. Parmi ces nouveaux alliés figurent donc les divinités qui régnaient autrefois sur Dagda. Grâce à ce contenu, les joueurs pourront ainsi solliciter l’aide de dieux puissants au combat durant l’acte final de l’histoire de Fire Emblem Fortune's Weave.

Enfin, la troisième vague comprendra de nouvelles histoires, de nouveaux alliés, de nouvelles classes, et bien plus encore. Le contenu de cette troisième vague suivra Bertrand, Talimun, Orchel et Anatolia.

Quand sortiront les contenus de ce passe d'extension ?

Le contenu de la première vague de Fire Emblem Fortune's Weave est d'ores et déjà disponible, mais il faudra donc repasser plus tard pour les suivantes. Plus précisément, le contenu de la vague 2 comprenant de nouveaux alliés et de nouvelles tenues arrivera dans le courant des fêtes de Noël 2026, tandis que le contenu de la troisième vague ajoutant notamment de nouvelles histoires sortira quant à lui courant 2027, sans plus de précision pour l'instant.

Comment acquérir le passe d'extension de Fire Emblem Fortune's Weave ?

Le passe d'extension de Fire Emblem Fortune's Weave prend la forme de contenus numériques à télécharger et à ajouter au jeu de base. Il est donc forcément obligatoire de posséder le titre original exclusif à la Nintendo Switch 2 pour profiter des ajouts de son passe d'extension, qui est quant à lui payant, au tarif de 34,99 euros.

Source : Nintendo