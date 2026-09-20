Fire Emblem Fortune's Weave est enfin disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2 depuis ce 17 septembre 2026. Les amoureux de RPG tactiques en tour par tour se sont élancés corps et âme dans cette longue aventure qui les occupera bien facilement pendant une centaine d’heures, découpée en quatre trames narratives. Et pour afficher tout leur amour à leur licence du coeur et leur combattant favori, et accessoirement le lancement de cette sortie événement, Nintendo propose aux abonnés de son service de récupérer quelques petits cadeaux.

Fire Emblem Fortune's Weave

La grande bataille a donc commencé sur Nintendo Switch 2. Comme à chaque lancement d’une nouvelle exclusivité, Big N propose aux abonnés au Switch Online de récupérer plusieurs salves de cadeaux qui seront déployées au fil des semaines, jusqu’au 15 octobre. La première d’entre elles est désormais disponible et il s’agit, comme toujours, d’une panoplie d’avatars gratuits aux couleurs des personnages et des bannières du jeu à récupérer dans le cadre de votre abonnement. Ils s'accompagnent également de fonds et de cadres pour mieux les décorer. Voici la liste de tous les personnages de Fire Emblem Fortune's Weave disponibles dans cette première salve pour décorer votre profil :

Anna

Aurora

Cai

Castor

Diego

Dietrich

Hong Hua

l'Élu femme

l'Élu homme

Leda

Loretta

Ninae

Orchel

Pter

Seteth

Solel

Sothis

Theodora

Tialla

Troy

Ultand

Tous ces avatars peuvent être échangés contre 10 points platine jusqu’au 24 septembre 2026 à 2h59. Pour rappel, ces derniers s’obtiennent en accomplissant des missions comme jouer en ligne chaque semaine ou lancer certains jeux. La prochaine salve de cadeaux sera déployée dès la semaine prochaine, jusqu’au 15 octobre, donc. Pour réclamer vos cadeaux Fire Emblem Fortune's Weave, voici la marche à suivre :

Lancer votre Nintendo Switch 2 ou 1

Cliquez sur l'îcone Nintendo Switch Online

Cliquez sur la section « Missions et récompenses » matérialisée par une icone de cadeau

Bougez le curseur jusqu'à la vignette avec Fire Emblem dessus

Cliquez sur l'avatar que vous souhaitez récupérer puis sur échanger

Répétez de nouveau pour chaque contenu que vous souhaitez débloquer.

Source : Nintendo