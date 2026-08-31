Attention, si vous attendez fermement Fire Emblem Fortune's Weave, il est chaudement recommandé de ne pas mettre la tête sur les réseaux sociaux. De nombreuses fuites commencent à apparaître en ligne à cause d'un journaliste qui a tout bonnement décidé de ne pas respecter son embargo.

Plein de leaks de Fire Emblem sont dans la nature, faites attention

Lunaire, c'est le mot qui me vient en tête alors que je rédige ces lignes. Pour une raison obscure, un journaliste, visiblement très fatigué, a décidé de ne pas respecter son embargo après une soirée fortement alcoolisée. Sous couvert d'anonymat sur 4chan, ce dernier est venu proposer aux utilisateurs de répondre à toutes les questions possibles à propos du prochain Fire Emblem Fortune's Weave. Ce dernier balance tout un tas d'info en arguant être en possession du jeu et avoir déjà joué près de 90 heures. Bien entendu, les joueurs se sont rués sur l'occasion pour poser tout un tas de questions et le bousculer un peu. Résultat, tout un tas d'informations sont dans la nature et pourraient bien gâcher votre expérience. On vous conseille donc de faire attention où vous mettez les pieds concernant Fire Emblem Fortune's Weave.

On ne sait pas vraiment pourquoi ce journaliste a décidé de ruiner son embargo, d'autant plus qu'on le sait, Nintendo ne rigole pas du tout avec ça. Comme le soulignent nos confrères de chez TheGamer, la firme a déjà sévi à plusieurs reprises contre les leakers et d'autant plus lorsqu'il s'agit de professionnels qui doivent souvent tenir des embargos.

Restez donc loin de tout ça, d'autant que Fire Emblem Fortune's Weave arrive à grands pas. Le jeu est attendu le 17 septembre 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2 et promet déjà d'être chargé en rebondissements. Comme je vous en parlais dans ma préview, on parle tout de même d'un jeu qui proposera plusieurs arcs narratifs, des variations de gameplay entre chaque personnage jouable, une dimension stratégique évolutive et tout un tas d'autres surprises qu'il serait vraiment dommage de venir se gâcher si près du but.