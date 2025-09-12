C'était l'une des grosses surprises de ce Nintendo Direct. Lannonce que tous les fans de la licence culte Fire Emblem attendaient a enfin eu lieu.

Quand on croit qu’il y en a plus, il y en a encore. Alors qu’on s’apprêtait tous à fermer la fenêtre de notre live, le Nintendo Direct nous réservait encore deux belles surprises. D’un côté la confirmation de l’arrivée de Resident Evil 9 et de plusieurs jeux de la saga sur Nintendo Switch 2. Mais le vrai one more thing, la dernière annonce que l’on n’espérait plus, c’était bien l’arrivée du nouveau Fire Emblem.

Fire Emblem Fortune’s Weave annoncé sur Nintendo Switch 2

C’est officiel. La licence emblématique fera son grand retour dès le courant 2026 sur Nintendo Switch 2. Le bond technique est perceptible immédiatement à l’oeil nu et ce Fire Emblem Fortune’s Weave s’annonce déjà comme une véritable évolution de la saga. Ambiance Colisée pour cette première bande-annonce qui nous livre un aperçu de la nouvelle ville principale du jeu, mais aussi des héros que l’on pourra croiser. Et il semblerait qu’un visage bien connu des fans fasse son retour dans ce nouvel épisode.

Parmi les nouveaux, Cai, qui participe aux Jeux Héroïques pour sauver la vie de son père, Thedora, une guerrière avide d’accroitre sa force pour guider son peuple et devenir reine, Dietrich qui est à la recherche d’une mystérieuse femme qu’il veut abattre à tout prix, ou encore Leda, elle aussi en quête de vengeance. Fire Emblem Fortune’s Weave : Slothis donne déjà le ton dans sa première bande-annonce aux notes musicales particulièrement bien senties.

