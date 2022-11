L’année 2023 s’annonce toute aussi riche en exclusivité Nintendo Switch. Si les yeux sont naturellement rivés vers The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ce sera Fire Emblem Engage qui ouvrira le bal dès le mois de janvier. Conscient que ce nouvel épisode canonique est attendu de pied ferme, Big N a donc publié un nouveau trailer confirmant plusieurs personnages cultes au casting.

Trois nouveaux personnages cultes dans Fire Emblem Engage

Fire Emblem Engage jouera la carte de la nostalgie. Ce nouvel épisode mettra en scène une galerie de personnages inédits et des figures emblématiques de la saga, le tout sous couvert d’histoire autour du continent d’Elyos, constitué de quatre royaumes. Réincarné en Alear, le nouveau héros à la chevelure bicolore, le Dragon Divin devra empêcher la potentielle réapparition du Dragon Déchu, emprisonné 1000 ans plus tôt. Pour ce faire, il pourra invoquer les têtes familières de la franchise, issues d’autres mondes ici appelés les « Emblèmes ».

Parmi elles, Sigurd, Marth et Celica qui avaient été confirmés lors de l’annonce de Fire Emblem Engage. La nouvelle bande-annonce dévoile que Lucina, Ike, and Roy seront également de la partie. La première a fait ses débuts dans Awakening, le second était le héros de Path of Radiance tandis que le troisième était un personnage marquant de The Binding Blade. Tous prendront part aux combats tactiques où il sera possible de réunir les unités par paires comme dans certains épisodes. Ne vous attendez cependant pas à du gameplay, cette vidéo se concentre avant tout sur l’histoire et une partie du casting du jeu. Il n'en fallait pas plus pour mettre l'eau à la bouche des fans de la licence auprès desquels le fanservice de ce volet fait déjà son effet.