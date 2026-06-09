À l’occasion du Nintendo Direct de juin 2026, le constructeur japonais a ainsi levé le voile sur la date de sortie de l’une des exclus Nintendo Switch 2 les plus attendues, le prochain Fire Emblem.

Le Nintendo Direct de juin 2026 avait pour l’une de ses missions principales d’éclaircir le calendrier encore relativement nébuleux de la Nintendo Switch 2 pour la seconde moitié de l’année. Parmi les exclusivités déjà annoncées mais toujours dépourvues de date, Fire Emblem Fortune’s Weave. Révélé fin 2025, le 18e épisode avait tout du prochain tactical RPG coup de poing, mais il s’était depuis fait particulièrement discret. Après des mois d’attente, Nintendo a finalement profité de cette présentation pour communiquer l’information que les fans de la licence désespéraient de découvrir.

C’était l’une des annonces les plus attendues de ce Nintendo Direct de juin 2026. Annoncé en fanfare lors d’un événement similaire avant de se muer dans un long silence, Fire Emblem Fortune’s Weave est revenu avec une bande-annonce alléchante et surtout une date de sortie. Les rumeurs évoquaient une sortie courant septembre 2026, Big N donne finalement rendez-vous aux fans de RPG tactiques le 17 septembre 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Révélé en septembre 2025, ce 18e épisode conservera ainsi les fondamentaux de la licence avec des affrontements tactiques au tour par tour, la gestion et le recrutement d’une équipe et évidemment un système de relation entre les personnages. Fire Emblem Fortune’s Weave signera également le retour des Arts de Combats, des techniques liées aux armes, ainsi qu’une mécanique similaire, les Arts de Flammes, permettant d’effectuer des actions spectaculaires comme se téléporter ou invoquer des unités.

Pour mémoire, l’exclusivité Nintendo Switch 2 prendra place pendant les Jeux Héroïques de Dagsion, un immense tournoi organisé par le mystérieux Souverain Divin, qui promet d’exaucer n’importe quel vœu du vainqueur. L’événement attire ainsi des combattants venus de tout le continent, dont les quatre personnages principaux : Cai, un jeune lancier qui cherche à sauver son père, Theodora, une commandante prête à tout pour prouver sa supériorité, Dietrich, un épéiste consumé par la vengeance ou encore Leda, une danseuse capable d’invoquer des bêtes démoniaques.

Source : Nintendo