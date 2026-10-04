Avis aux abonnés au Nintendo Switch Online. L’éditeur japonais n’a pas encore tout à fait fini de fêter le lancement de Fire Emblem Fortune’s Weave et continue de vous faire de petits cadeaux.

Depuis maintenant trois semaines, les amoureux de RPG tactiques mettent leurs talents de tacticiens à l’épreuve dans Fire Emblem Fortune’s Weave. L’histoire de Theodora, Cai, Leda et Dietrich continue de captiver de nombreux joueurs et il faut dire qu’avec une bonne centaine d’heures au minimum pour en voir le bout, la dernière exclusivité Nintendo Switch 2 va beaucoup les occuper. Comme à chaque lancement d’une nouvelle production, Big N propose de petits cadeaux aux membres du Nintendo Switch Online pour accompagner leurs aventures.

De nouveaux avatars gratuits pour Fire Emblem Fortune's Weave

Avis à la team Dietrich, c’est au tour de leur champion de briller. Depuis deux semaines maintenant, afin d’accompagner le lancement de Fire Emblem Fortune’s Weave, Nintendo propose aux abonnés du Switch Online de récupérer des cadeaux. Jusqu’au 15 octobre 2026, l’éditeur japonais distribuera ainsi des avatars à l’effigie des personnages du RPG tactique, à raison d’une nouvelle vague par semaine. C’est donc déjà l'heure de récupérer la troisième salve. Sans surprise, on retrouve encore des avatars gratuits représentant les héros du jeu et les bannières des diverses factions de Fire Emblem Fortune’s Weave, ainsi que des fonds et des cadres pour les habiller. Voici donc la liste de tous les personnages de cette troisième vague de cadeaux :

Dietrich

Fabio

Esmeralda

Mikaela

Anatolia

Sha Lan

Nezha

Dadao

Halvin

Mars

Smyrnos

Fortuna

Iliana

Raksha

Shenlo

Baozi

Yanjin

Aperçu des avatars de Fire Emblem Fortune's Weave de la semaine ©Nintendo

La seconde vague des avatars sera disponible jusqu’au 8 octobre 2026 à 2h59, contre 10 points platine. Pour rappel, ils s'obtiennent en terminant des missions, allant de jouer en ligne ou lancer certains jeux. Pour réclamer ces petits cadeaux de Fire Emblem Fortune’s Weave, voici la marche à suivre :