Au rayon des RPG tactiques en tour par tour, Fire Emblem rayonne toujours autant. Et il pourrait briller encore plus fort cette année avec son nouvel épisode, Fortune's Weave, prévu cette année en exclusivité sur Nintendo Switch 2. En attendant que Big N daigne enfin lâcher une date de sortie, en grande pompe lors d’un Nintendo Direct ou discrètement entre deux notifications sur son application, les amateurs du genre ont déjà un autre jeu à surveiller avec grande attention. Et ce prétendant, lui, a désormais sa date de sortie.

C’était l’une des petites surprises du dernier State of Play. Moins connue que la licence de Nintendo, la série Brigandine n’en cultive pas moins une communauté fidèle, qui attendait avec effervescence la moindre annonce concernant ce nouvel épisode, et plus encore sa date de sortie. L’attente a touché à sa fin. Brigandine Abyss sera ainsi disponible le 26 août 2026 sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series et PC. Une version physique a d’ores et déjà été confirmée en Amérique. Avec Microids à l’édition en France, difficile d’imaginer que l’Europe fera l’impasse sur une telle édition, mais nous sommes toujours dans l'attente d'une confirmation.

Sur le papier, Brigandine Abyss se présente donc comme une alternative parfaite pour attendre Fire Emblem Fortune's Weave. A commencer par son casting de développeurs all-stars : Makoto Yamamoto (Sengoku Basara) à la réalisation, Masayuki Horikawa (Fire Emblem: Path of Radiance) à la supervision, et Iduru Matsuno (Sengoku) au scénario. Pour mémoire, le jeu s’articulera autour de six campagnes distinctes, chacune portée par ses personnages et son récit, avec un angle différent à chaque fois. En parallèle, le mode Mission proposera une approche plus classique avec 24 factions jouables, pour autant de variations stratégiques sur le champ de bataille. Rendez-vous donc le 26 août pour voir ce que Brigandine Abyss donnera réellement, manette en main.

Bande-annonce en anglais

Source : NIS America