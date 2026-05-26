Dans l'attente d'un nouveau Fire Emblem, les fans ont commencé à s'intéresser à la concurrence, dont ce jeu extrêmement prometteur développé par le petit studio Adglobe qui a travaillé sur de nombreux succès indé comme Ender Lilies et sa suite Ender Magnolia. Cette fois, le studio s'attaque à une licence bien installée et tente de séduire les fans de tactical RPG.

Loin des metroidvania indépendants, c'est cette fois avec un cousin de Fire Emblem que nous revient le studio. Brigandine Abyss est un RPG tactique très attendu par les fans du genre et pour cause. Non seulement il est la suite d'une licence qui a déjà fait ses preuves, mais en prime il s'annonce tout simplement extrêmement prometteur. Il est attendu courant 2026 sur PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series et PC. Il s'agit d'un tout nouvel épisode avec un univers entièrement inédit pour également faire du pied aux néophytes.

Fans de Fire Emblem ? Vous devez impérativement tester ce jeu, la démo gratuite est dispo

L'histoire prend place sur un continent où l'équilibre du pouvoir est sur le point de basculer après des siècles de tension. Il faudra alors choisir l'une des six factions disponibles pour faire face à la menace grandissante. Comme un Fire Emblem, Brigandine Abyss proposera un gameplay axé sur des affrontements au tour par tour où le placement sera aussi important que la force brute. Sur une grille faite d'hexagones, il faut gérer ses troupes, développer ses bases pour remporter la victoire. Pour une expérience plus classique façon Brigandine, un Mode Mission permet d'incarner l'une des 24 factions, chacune ayant ses propres conditions de victoire. Un mode mission permet également d'incarner pas moins de 24 nations différentes, ayant chacune ses spécificités et conditions de victoire. Un jeu qui s'annonce donc aussi profond qu'un Fire Emblem, en plus d'être très généreux en contenu.

Au total, on nous promet plus d'une centaine d'heures de jeu, entre les campagnes des six héros principaux et le mode mission ultra garni. Vous pouvez par ailleurs vous faire une idée du jeu vous-même dès maintenant puisqu'une démo gratuite est actuellement disponible sur Steam. La sortie complète de Brigandine Abyss est attendue pour le 26 août 2026 sur PC, Nintendo Switch 2 et PS5.