Les fans de Fire Emblem et de Final Fantasy Tactics vont pouvoir ajouter un nouveau tactical-RPG à leur liste de souhaits. Et il est développé en solo.

Fire Emblem Fortune’s Weave a sorti le grand jeu lors du Nintendo Direct qui lui était consacré. Gameplay, personnages, nouveautés, Big N a dévoilé dans les grandes lignes tout ce qui attend les férus de RPG tactiques dès le 17 septembre 2026, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Mais les amateurs du genre auront également de quoi se mettre sous la dent après cette sortie. Une nouvelle production indépendante à surveiller s’est en effet annoncée, Beaten Path. Premier jeu du développeur indépendant Jarett Gross (Peacebreak Studio), ce tactical-RPG est attendu pour le courant 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, et revendique fièrement son héritage de Fire Emblem et FF Tactics.

C'est quoi Beaten Path, le successeur spirituel de Fire Emblem et FF Tactics ?

Le jeu n'arrive pas de nulle part. Financé avec succès sur Kickstarter en seulement 6 jours, Beaten Path est en développement depuis près de 5 ans. Jarett Gross explique avoir voulu créer « le RPG tactique auquel il rêvait de jouer », en mettant avant tout l'accent sur la stratégie, la personnalisation et un univers suffisamment riche pour exister en dehors des combats, à la Fire Emblem. Une proposition suffisamment convaincante pour attirer l'attention de Wales Interactive (Sker Ritual, Maid of Sker), qui accompagnera désormais le développement jusqu'à sa commercialisation en tant qu’éditeur.

Beaten Path reprend donc les fondamentaux du tactical-RPG japonais, de Fire Emblem à FF Tactics. Les combats se déroulent dans des arènes quadrillées où le placement, la hauteur et le relief jouent un rôle déterminant dans l’issue d’un affrontement. Flanquer un adversaire permettra notamment de déclencher des attaques synchronisées, quand l'exploitation de ses faiblesses ouvrira la voie à des états de rupture capables de renverser une bataille. Une approche qui n’est pas sans rappeler les ténors du genre et qui s’appuiera sur un casting de 25 personnages entièrement doublés, chacun disposant de sa propre histoire.

Bande-annonce en anglais.

Une boucle temporelle et un monde charmant

Cet hommage à Fire Emblem et FF Tactics comprendra également 10 classes d'armes, une centaine de compétences ainsi qu'un système de double classe permettant de créer des combinaisons variées. En dehors des batailles, il sera possible d’explorer un monde ponctué d'événements narratifs, de voyager à cheval ou en bateau et retrouver The Haven, un hub central où nos compagnons échangent au fil de l'aventure et où il sera possible d'améliorer son groupe. Avec son univers mêlant machines antiques, divinités déchues et une boucle temporelle, Beaten Path va vite finir dans la liste des souhaits de plus d’un fan de Fire Emblem ou de FF Tactics. Reste désormais à voir si cette première production indépendante saura devenir un véritable successeur spirituel des grands noms du RPG tactique. Réponse en 2027, donc.

Source : Wales Interactive