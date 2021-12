Malgré le carton phénoménal de Final Fantasy XIV et de son dernier chapitre en date, Endwalker, le jeu de rôle massivement multijoueur qui fait le bonheur de bien des joueurs depuis bientôt deux décennies (la première version date de mai 2002) continue de faire parler de lui. Mieux : malgré son grand âge, Final Fantasy XI nous prouve qu'il peut parfaitement s'adapter à une époque résolument covidée.

"Je vous vois mais je vous entends pas"

Bien sûr, il n'y a rien de plus facile que de tromper le confinement en ne voyant pas le temps passé dans un MMORPG, mais Square Enix pense aujourd'hui à l'après : l'heure du télétravail et des réunions rendues encore plus interminables par l'arrivée des rendez-vous en vidéo, où chacun arrive avec ses problèmes, généralement de sons. Et parce que l'esprit vagabonde rapidement lorsque les débats s'éternise, voici une proposition inattendue :

Vous êtes coincés dans votre réunion virtuelle et préféreriez jouer à Final Fantasy XI à la place ? Bien que nous ne recommandions pas de jouer pendant les réunions importantes, nous vous proposons des arrière-plans virtuels Final Fantasy XI amusants ! Ajoutez un peu d'aventure à votre espace virtuel avec l'un des cinq nouveaux arrière-plans vidéo et partagez votre amour du jeu avec votre famille, vos amis, vos collègues, vos enseignants et plus encore.

Les rôlistes qui souhaitent donc apporter un peu de fantaisie (vous l'avez ?) à leurs innombrables appels vidéos peuvent dès à présent se rendre sur le site officiel de Final Fantasy XI, resté dans son jus. Sur cette machine à remonter le temps d'Internet, ils pourront en effet télécharger cinq environnements vidéos, à ensuite intégrer dans leurs applications dédiés :

Précisons que d'autres environnements tirés de Final Fantasy XI sont également disponibles dans les archives du site. Heureusement, puisque cette fichue pandémie semble désormais bien installée... Voilà qui devrait faire son petit effet lors des retrouvailles (en vidéo) en 2022 !