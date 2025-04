On le sait, le jeu vidéo, c’est aussi bien des nouveautés que des fins, même pour les plus grandes licences. Et cette fois, c’est Final Fantasy qui est touché, avec l’annonce de la fin d’un épisode pourtant apprécié. Voici ce qu’il faut retenir sur le sujet.

Ce Final Fantasy fait ses adieux

Triste nouvelle pour les fans de jeux mobiles et de la saga Final Fantasy. Square Enix vient d’annoncer la fermeture prochaine de War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius. Le jeu sera définitivement hors ligne le 29 mai 2025. C’est via un message officiel que Square Enix a confirmé l’information. Après cinq ans de service, la version mondiale du jeu va s’arrêter. La raison ? L’éditeur explique qu’il devient trop difficile de maintenir une expérience de qualité sur la durée. Une décision "difficile", selon l’équipe, qui remercie chaleureusement tous les joueurs pour leur fidélité.

Lancé en 2020, War of the Visions était un spin-off du jeu mobile Final Fantasy Brave Exvius. Il proposait un gameplay tactique inspiré de Final Fantasy Tactics, avec une belle mise en scène et des mécaniques modernes. Le tout reposait sur un système de gacha permettant d’invoquer des personnages de tout l’univers FF.

Avec le temps, le jeu avait su séduire une base de joueurs fidèle, notamment grâce à de nombreux crossovers. On a vu passer des personnages de FF7, FF8, FF13, ou encore FFX-2. Des clins d'œil appréciés, qui ont entretenu l’intérêt autour du titre.

Ce qui va se passer jusqu’à la fermeture

Les serveurs de ce jeu Final Fantasy fermeront officiellement le 29 mai 2025 à 23h59. En France, cela correspond au 30 mai à 8h59. Jusque-là, le jeu restera accessible et les événements continueront comme prévu. En revanche, les achats in-game sont déjà désactivés. La monnaie premium, appelée Visiore, n’est plus en vente depuis l’annonce. Une fois le jeu fermé, toutes les données des comptes seront effacées. Une mesure classique, mais importante à garder en tête pour celles et ceux qui souhaitent conserver des souvenirs ou vérifier leurs informations avant la fin.

Cette fermeture marque une étape de plus dans la stratégie mobile de Square Enix. Ces dernières années, plusieurs jeux de la franchise Final Fantasy ont vu le jour sur mobile… avant de s’éteindre rapidement. War of the Visions faisait pourtant figure d’exception, avec un suivi régulier et une vraie ambition.

Source : Square Enix