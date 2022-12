À l’occasion des 35 ans de la franchise Final Fantasy, les fans japonais ont voté pour élire leurs 20 personnages et leurs 10 jeux préférés de toutes la licence, et le résultat est surprenant.

Si on vous demande de faire votre top des Final Fantasy, nous sommes prêts à mettre notre main à couper que FF7 et Final Fantasy 10 se bagarreraient pour la première place et que Tidus, Yuna, Tifa et Cloud se bousculeraient pour être sur le podium. Mais au Japon, pays d’origine de la licence, ce n’est pas tout à fait la même chose.

Classement des jeux Final Fantasy préférés des japonais

À l’occasion du 35ème anniversaire de Final Fantasy, en plus d'annoncer une compilation de jeux et un collector hors de prix sur PS4 et Switch, Square Enix a tenu un petit événement durant lequel il a demandé à tous ses fans japonais d’élire leurs jeux et héros préférés parmi les jeux FF principaux (numérotés). Et si Final Fantasy 7 et FF10, deux jeux extrêmement populaires à travers le monde, ont bien leur place dans le haut du classement, ils sont détrônés par Final Fantasy 14.

Le MMO est en effet énormément joué et apprécié sur l’archipel à tel point qu’il fait de l’ombre à tous les autres jeux de la franchise. On retrouve toutefois rapidement FF7, FF10 et FF9 en tête du classement.

FF14 FF7 FF10 FF6 FF9 FF5 FF8 FF4 FF11 FF15

Classement des personnages FF préférés des japonais

Idem du côté des personnages, alors que l’on aurait pu s’attendre à voir Cloud, Sephiroth ou encore Tidus et Yuna, c’est finalement Emet-Selch, personnage majeur de Final Fantasy 14 qui prend la première place suivi de près par… Wakka de FF10 ! Oui, oui, le sportif hyperactif est bien l’un des personnages les plus appréciés au Japon ce qui, vu avec notre oeil occidental, est une surprise totale. On était bien loin de l'imaginé si populaire. Mais si l'acolyte de Tidus a autant de succès, c’est surtout parce qu'il a fait l’objet de toute une série de memes et de vidéos parodiques devenues virales au Japon. A tel point qu’il est donc devenu ultra populaire.