Alors que nous sommes toujours dans le flou le plus total concernant la suite d'un certain Final Fantasy VII Remake tout ce qu'il y a de plus chapitré, et ce malgré la sortie d'une version Intergrade plus tôt cette année, le roi du J-RPG peut une nouvelle fois se féliciter de l'attractivité d'une marque plus bankable que jamais. Désormais attendu pour le 17 novembre prochain, le jeu mobile en forme de Battle Royale Final Fantasy VII The First Soldier semble déjà avoir trouvé son public.

"Tout le monde aime les buggys"

En effet, l'éditeur se félicite d'avoir enregistré la bagatelle d'un million de préinscrits, une information que dévoile aujourd'hui le site japonais Gamer, un visuel à la clé :

Ce joli score fait les affaires de Square Enix, qui a ainsi choisi d'offrir le nec plus ultra dans le petit monde du jeu mobile propice aux microtransactions : un... skin. Les joueurs avides de retrouver l'univers en expansion constante de Final Fantasy VII pourront ainsi gratuitement floquer leur véhicule aux couleurs de la très capitaliste Shinra, comme suit :

More is la laisse

Les "surprises" ne s'arrêteront pas en si bon chemin, puisque l'ouverture des préinscriptions de Final Fantasy VII The First Soldier le 27 octobre dernier s'accompagnaient déjà de tout un tas de récompenses à débloquer grâce à des hordes de joueurs soucieux de voir l'univers du J-RPG mythique s'étendre aussi vite que le nôtre, d'univers.

Après avoir débloqué un oeuf de Chocobo et d'autres skins aux couleurs de la Shinra, les joueurs devront désormaus doubler la mise pour atteindre le palier des deux millions, et ainsi s'offrir un skin, oui mais sur Switch pour hélicoptère. C'est ce qui s'appelle vendre du rêve, non ?

Rappelons à tous les Soldier en devenir que Final Fantasy VII The First Soldier est officiellement attendu pour le 17 novembre prochain sur Android et iOS. Quant à Ever Crisis, l'autre projet mobile, il est toujours prévu pour 2022, sans plus de précisions.