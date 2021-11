Voilà maintenant plus d'un an et demi que le premier volet de Final Fantasy VII Remake est sorti sur PlayStation 4, sans que l'on reparle d'un hypothétique portage sur PC. Coincé entre le succès durable et renouvelé de Final Fantasy XIV et l'attente grandissante autour de Final Fantasy XVI, le remake chapitré du J-RPG culte de 1997 était parvenu à se faire très discret.

Deux chambres, deux ambiances

Mais voilà que sans crier gare, le compte Gazouilleur du jeu dévoile aujourd'hui deux visuel tout ce qu'il y a de plus inédits de deux endroits inaccessibles de Final Fantasy VII Remake : les chambres respectives de deux membres d'Avalanche tristement portés disparus.

Les chambres de Biggs et de Wedge n'apparaissent pas dans Final Fantasy VII Remake, mais nous pouvons vous montrer à quoi elles ressemblent... Arriverez-vous à deviner laquelle appartient à Wedge ?

Ceux qui auront parcouru suffisamment longtemps les bas-fonds de Midgar n'auront sans doute aucun mal à reconnaître l'ami des chats un tantinet bordélique et amis des chats du soldat plus rangé, non sans se demander pourquoi la chambre de Jessie ne pas (pour l'instant) pas partie du lot. Et parce que les plus curieux ne manqueront pas de se poser la question : l'éditeur n'a pas cru bon dé préciser pourquoi ces dessins préparatoires n'ont pas été intégrés à la version finale du jeu.

En attendant de découvrir si Square Enix en a effectivement gardé sous le coude, rappelons que les développeurs travaillent d'ores et déjà sur la suite des événements, et ont déjà eu l'occasion de teaser sur les changements à attendre dans Final Fantasy VII Remake Part 2 :