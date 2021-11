Pour son Next Level Showcase 3 qui s'est tenu il y a quelques jours, Prime 1 Studio avait de la réserve côté jeux vidéo. Outre des collections The Witcher 3 alternative et Ghost of Tsushima particulièrement plaisantes, le fabricant gardait en otage une surprise post-générique. Et quelle surprise. Prochainement, la gamme Square Enix Masterline accueillera une statuette de Final Fantasy VI très particulière. Du genre qui séduira immédiatement les fans en un clignement d'yeux.

Amano et à la mano

Montrée sous tous les angles dans la vidéo qui accompagne cet article, cette véritable œuvre d'art ultra détaillée et peinte à la main avec amour nous présente Terra Branford sur une armure Magitek. Une configuration qui rappelle les premières minutes du jeu. Les musiques employées ne sont d'ailleurs pas là pour rien. Mais, surtout, il y a une référence à l'artwork utilisé pour la boîte japonaise du RPG Super Famicom sorti en 1994.

Cette illustration que l'on doit évidemment au maître Yoshitaka Amano va donc prendre forme. Avec sa bénédiction et son oeil aguerri. D'autres poses sont présentées. Et la présence de Mog, très nonchalant, surprend.

La Square Enix Masterline Final Fantasy VI 1/6 Scale (à l'échelle 1/6ème, donc), n'a ni date de commercialisation ni prix. Mais sachant qu'elle est décrite comme le travail le plus abouti de Prime 1 Studio... Attendez-vous à devoir casser plusieurs PEL. La Masterline NieR Automata 1/4 coûte, en version standard, 2649 euros. Alors on vous laisse imaginer le pire pour vous procurer cette statuette.