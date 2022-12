Final Fantasy fête ses 35 ans aujourd'hui et officialise l’arrivée de 6 jeux cultes dans une seule compilation sur PS4 et Switch, mais le prix va piquer le portefeuille.

Sortie initialement sur Ios, Android et PC, la compilation des Final Fantasy Pixel Remaster profite du 35ème anniversaire de la licence pour nous annoncer sa sortie sur PS4 et Switch, comme l’ESBR nous l’avait déjà ébruité. Mais pour mettre la main sur le précieux sésame, il va falloir payer plein tarif.

La compilation ultime pour les fans de Final Fantasy

La Final Fantasy 1-6 Collection sera donc disponible sur PS4 et Nintendo Switch dès le printemps 2023. Si aucune date précise n’a encore été donnée, les précommandes des éditions spéciales anniversaire en versions physiques sont d’ores et déjà ouvertes et la compilation s’offre même un gros collector pour l’occasion.

Exclusive au store Square Enix, l'édition physique standard du jeu affiche un prix de 74,99€. Elle comprend les jeux FF 1 à 6 remasterisés et une boîte collector spéciale 35ème anniversaire.

On trouve également un très gros collector proposé à 274,99€. Elle comprend les jeux FF 1 à 6 remastérisés et tout un tas de goodies.

Jeu FINAL FANTASY I-IV COLLECTION

Coffret Collector -FF35th Anniversary Edition- !

Des vinyles de l'OST réarrangée

Un art book

Lot de figurines en pixel art

Étui Holographique collector

À sa sortie, Final Fantasy 1-6 Collection proposera les jeux séparément ou en bundle, mais uniquement en version numérique. Si l’on en croit les tarifs pratiqués sur Steam, les jeux devraient être vendus à l’unité entre 11,99€ et 17,99€, ou en bundle à 74,99€. Des prix qui devraient être pratiquement identiques sur PS4 et Nintendo Switch, mais on attendra tout de même l’officialisation pour en être sûr.

Pour le reste de la licence, FF7 Crisis Core Réunion est d'ores et déjà disponible sur PS5 et PS4, tandis que le très attendu Final Fantasy 16 arrivera quant en juin 2023 sur PS5.