Le succès tant critique que commercial de Clair Obscur a fait des petits et a même motivé Final Fantasy à renouer avec le tour par tour, en tout cas s'agissant du prochain jeu à venir.

Dans une tentative de se renouveler, de nombreux JRPG ont progressivement choisi de délaisser le tour par tour pour proposer du gameplay plus nerveux. Tel a notamment été le cas de nombreux jeux récents de la prolifique licence Final Fantasy. Mais l'éclatante performance de Clair Obscur Expedition 33 a en partie rebattu les cartes, comme l'explique le directeur du prochain titre de la franchise historique de Square Enix.

Influencé par les Final Fantasy d'antan, Clair Obscur influence à son tour sa source d'inspiration

En attendant FF7 Revelation à venir au printemps 2027, les férus de la licence de Square Enix pourront prochainement avoir leur dose avec Final Fantasy Resonance, un « nouveau » jeu (en réalité plutôt un cousin entièrement solo de feu le jeu mobile Final Fantasy Brave Exvius) HD-2D résolument rétro, jusque dans la mise en scène de ses combats au tour par tour, annoncé lors du dernier Nintendo Direct en date et attendu de son côté le 22 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Dans le cadre d'une interview auprès d'IGN, le directeur de Final Fantasy Resonance, Hiroto Furuya, a partagé son analyse de la raison derrière ce retour en force du combat au tour par tour dans les RPG. « J’ai l’impression que beaucoup de créateurs qui ont grandi en jouant aux JRPG au tour par tour, créent désormais leurs propres jeux. On sent une tendance générale à revisiter, voire à réévaluer ou retravailler, certaines expériences vécues dans notre jeunesse », a expliqué le directeur du prochain jeu Final Fantasy à venir.

Tandis qu'Atlus a longtemps perpétué cette tradition avec des titres comme Persona, Clair Obscur : Expedition 33 et Baldur's Gate 3 ont raflé suffisamment de prix à eux deux pour que le tour par tour soit plus tendance que jamais dans le milieu des jeux AAA. Tandis que les créateurs de Clair Obscur citaient Final Fantasy parmi leurs plus grandes inspirations, c'est donc une boucle qui se boucle alors que c'est maintenant à leur tour d'influencer un monument du jeu vidéo avec lequel ils ont grandi. Une forme d'hommage pour ceux qui viennent après, en somme.

Source : IGN