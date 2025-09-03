Attendu depuis de longues années par les fans de Final Fantasy, le retour de Final Fantasy Tactics n’a jamais été aussi palpable. En effet, après avoir été officialisé à l’occasion d’un State of Play au début de l'été, le remaster du titre emblématique de Square Enix se trouve désormais d’ores et déjà aux portes de sa sortie, celle-ci étant prévue pour le 30 septembre prochain. Et tandis que le grand jour approche dangereusement, Kazutoyo Maehiro a un message on ne peut plus important à faire passer aux joueurs.

D’autres remasters en vue pour Final Fantasy Tactics ?

Interviewé par nos confrères de chez Inverse, le directeur de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles a en effet sous-entendu que si le succès était au rendez-vous pour ce remaster, d’autres pourraient bien suivre dans les années à venir. « Si The Ivalice Chronicles fonctionne bien, c’est une bonne chose pour les fans, ils peuvent l’apprécier. Mais en même temps, cela montre la viabilité commerciale du genre stratégie-RPG » assure le créateur du jeu. « Cela pourrait donc potentiellement ouvrir la porte pour faire quelque chose avec Tactics Advance ou A2 ».

Vous l’aurez compris donc, si des remasters de Final Fantasy Tactics Advance et Tactics A2: Grimoire of the Rift, respectivement sortis en 2003 et 2007 sur Game Boy Advance et Nintendo DS, vous intéressent, il va falloir répondre présent pour The Ivalice Chronicles. D’ailleurs, le cas échéant, les choses pourraient même aller encore plus loin. Car comme le révèle au passage Maehiro, le succès du titre pourrait également à terme conduire Square Enix à envisager la production de suites ou de nouveaux titres pour la franchise.

« Je pense que je parle au nom de tous ceux qui ont travaillé sur le Final Fantasy Tactics original et qui travaillent également sur The Ivalice Chronicles : nous aimerions vraiment que cela se produise ». Le message est passé. En attendant, nous ne pouvons que vous inviter à découvrir notre preview du titre, que nous avons pu tester en avant-première à l’occasion de la Gamescom 2025. Et si nos premières impressions à son sujet se vérifient, ce remaster pourrait bien paver la voie à un retour en force de ces jeux emblématiques de la saga.

Source : Inverse