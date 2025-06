L’effervescence autour de FF7 Rebirth passée, les fans n’ont plus qu’un mot à la bouche dernièrement : FF9 Remake. La rumeur veut en effet que Square Enix planche sur un remake en HD 2D du jeu emblématique qui serait du même acabit de ceux des trois premiers Dragon Quest. Alors quand l’éditeur japonais a commencé à partager des images officielles inédites des personnages à l’approche de l’anniversaire du RPG, la communauté s’est enflammée. D’autant plus quand PlayStation, son partenaire historique, annonce un State of Play en marge du Summer Game Fest 2025. Ce qu’on aurait eu tendance à oublier, c’est que ce n’était pas le seul jeu Final Fantasy qui devait faire un retour.

Final Fantasy Tactics bientôt de retour sur PS5

C’était l’autre grande rumeur autour de la saga. En plus d’un remake de FF9, il se murmurait que Square Enix préparait en secret le retour d’un autre jeu adoré. C’est sans doute l’un des plus niche aux yeux de certains et pourtant, il fait partie de ceux qui ont marqué les esprits. Final Fantasy Tactics est sans aucun doute le meilleur spin-off de la licence et aussi l’un des meilleurs tactical-RPG de sa génération, mais pas que. C’était un peu tombé dans l’oubli, mais le fameux leak Nvidia de 2021 mentionnait bien qu’un remaster était dans les cartons et ça n’a pas loupé.

Sans le teasing malencontreux de Yasumi Matsuno, directeur et scénariste du jeu original, qui avait retweeté l’annonce du State of Play avant de rapidement le supprimer, ou celui de Jason Schreier, la surprise aurait été intacte. Mais le voilà. Final Fantasy Tactics Remastered est bien une réalité. Ce be sera bien qu'un simple travail de remasterisation avec des graphismes légèrement améliorés, des améliorations de gameplay et des doublages complets. Les fans historiques pourront revivre l'expérience presque comme avant avec le mode originel. Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, de son nom complet, sera disponible le 30 septembre 2025 sur PS5 et PS4.