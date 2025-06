Après avoir fait l’objet de nombreuses rumeurs, Square Enix a finalement officialisé le mois dernier ce que bon nombre de joueurs attendaient : Final Fantasy Tactics va bel et bien avoir droit à un remaster. Et pas n’importe quel remaster qui plus est, puisque The Ivalice Chronicles embarquera des graphismes retravaillés, certes, mais aussi des doublages inédits et quelques nouveautés de gameplay destinées à améliorer l’expérience. En revanche, comme a pu le confirmer le directeur du jeu, certains contenus seront malheureusement absents.

Du contenu manquant pour Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

En effet, depuis l'annonce de The Ivalice Chronicles, certains fans se demandaient si ce nouveau remaster de Final Fantasy Tactics comprendrait certaines des nouveautés qui avaient été introduites dans la version The War of the Lions du jeu, sortie en 2007 sur PSP. Dans une interview publiée il y a quelques jours sur le site officiel de Square Enix, Kazutoyo Maehiro a cependant confirmé la mauvaise nouvelle : ce ne sera pas le cas.

« Les autres membres de l’équipe de développement et moi-même n’avons pas été directement impliqués dans The War of the Lions, mais je pense que le contenu de ce jeu a pleinement répondu aux attentes des joueurs de l’époque. Cependant, en repensant à tout cela près de 30 ans plus tard, lors de la création de ce jeu, nous nous sommes demandé ce que notre équipe – celle qui a créé le Final Fantasy Tactics original – pouvait faire pour apporter ce jeu à une nouvelle génération de joueurs. C’est en réfléchissant à cette question que nous sommes arrivés à la conclusion que la voie la plus appropriée pour nous était de respecter l’expérience de jeu originale, et de la recréer sous la meilleure forme possible ». Kazutoyo Maehiro, directeur de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Pourtant, comme le révèle le directeur du projet, cela ne les a pas empêchés non plus d’envisager cette possibilité. « Cependant, la version originale de Final Fantasy Tactics est un jeu très complet, tant du point de vue de la conception que de l’histoire » ajoute-t-il alors. « Si nous devions apporter des changements majeurs, ce serait une perte non seulement pour les fans du jeu original, mais aussi pour les nouveaux venus ».

Un remaster très attendu par les fans

Autant dire que cette nouvelle risque de faire de nombreux déçus parmi les fans, déjà marqués par le prix de l'édition Collector vendue à prix d'or par Square Enix. D’autant plus quand on sait que The War of the Lions avait obtenu d’excellentes critiques de la part du public, meilleures encore que celles de la version originale de Final Fantasy Tactics. Cela étant, nul doute que cela n’empêchera aucunement aux joueurs de répondre présent lors de la sortie de The Ivalice Chronicles, qui arrivera le 30 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1 & 2 et PC.

