Quand les bruits de couloir se font de plus en plus insistants autour d'un jeu, la rumeur finit souvent par se concrétiser. Nous l'avons vu encore dernièrement à l'occasion du dernier State of Play. L'éditeur Square Enix a enfin confirmé ce dont beaucoup se doutaient déjà : Final Fantasy Tactics va avoir droit à un remaster ! Cependant, cette réitération va connaître quelques changements, c'est officiel.

Le remaster met à jour Final Fantasy Tactics

Le remaster de FF Tactics est bien une réalité. Du nom de Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, il va arriver très prochainement sur PC et consoles. De fait, Square Enix a dévoilé de but en blanc la date de sortie du projet, fixée au 30 septembre 2025. Une édition collector est même déjà disponible en précommande.

Cependant, les fans de la première heure doivent s'attendre à quelques changements pour cette refonte du jeu de 1997. Cette replongée dans le monde d'Ivalice va connaître des ajustements selon le créateur et scénariste du jeu, Yasumi Matsuno. Dans une récente interview pour JPGames, il a avoué avoir repensé quelques éléments du script de Final Fantasy Tactics :

Le principal objectif derrière l'adaptation du scénario était de passer de quelque chose que le public lit, à quelque chose qu'il écoute. C'est un peu comme la différence entre un roman et une pièce de théâtre, entre un texte qu'on suit avec les yeux et un qu'on entend avec les oreilles. [...] En définitive, nous avons apporté des modifications à la quasi-totalité du texte avec une approche centrée sur l'écoute afin de prendre en charge l'interprétation vocale. Yasumi Matsuno, pour JPGames.

Ce n'est donc pas l'histoire en tant que telle de Final Fantasy Tactics qui connaîtra des modifications. En revanche, ceux qui ont encore en mémoire les lignes de dialogue du jeu d'origine pourront être surpris. Matsuno explique simplement qu'« il se peut que des changements mineurs soient apportés à la formulation de certaines lignes pour tenir compte de ces changements ».

L'idée dernière ces reformulations est de coller au fait que Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles dispose d'un doublage complet. Ça pourrait malgré tout freiner les fans d'antan, même s'ils reconnaîtront l'aventure qu'ils avaient connue à l'époque. Dès lors, ils pourront s'essayer à la place à la version d'origine du jeu qui accompagne le remaster. Ils pourront ainsi suivre l'histoire telle qu'ils l'avaient expérimentée la première fois.