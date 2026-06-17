A la surprise générale, Square Enix a déployé une nouvelle mise à jour pour Final Fantasy Tactics sur l’ensemble des plateformes. Elle ajoute des fonctionnalités réclamées des fans.

L'actualité de Final Fantasy est décidément dense ces derniers jours. FF7 Revelation a assuré le clou du spectacle lors de la conférence du Summer Game Fest 2026 avec plusieurs séquences de gameplay et une date de sortie calée au printemps 2027 sur l’ensemble des plateformes. Square Enix a également profité du Nintendo Direct pour annoncer Final Fantasy Resonance, un RPG au tour par tour reprenant l’essence de FF Brave Exvius. Comme si cela ne suffisait pas pour les fans de la licence, l’éditeur japonais déploie, sans crier gare, une nouvelle mise à jour pour l’un de ses monuments : Final Fantasy Tactics.

Une nouvelle mise à jour importante pour Final Fantasy Tactics

Le remaster du tactical-RPG a ainsi reçu une mise à jour sur l’ensemble des plateformes ce 17 juin 2026. Moins d’un an après sa sortie particulièrement attendue, Tactics The Ivalice Chronicles passe donc en version 1.5.0 afin d’ajouter plusieurs nouveautés et des options de confort réclamées par la communauté. Parmi elles, un mode New Game+ permettant de recommencer l’aventure en conservant le niveau de ses unités et son inventaire, ainsi qu’un mode « Compatibilité Zodiaque » pour afficher plus clairement les affinités entre les personnages. Cette mise à jour de Final Fantasy Tactics s’attarde également sur une série d’ajustements de confort.

Il est désormais possible de faire défiler automatiquement les cinématiques, de retirer tout l’équipement d’un combattant en une seule manipulation ou encore de consulter plus facilement les conditions pour débloquer une classe encore verrouillée. En d’autres termes, les équipes du jeu se sont surtout attaquées à plusieurs demandes récurrentes formulées par les joueurs depuis la sortie du remaster. Voici dans le détail ce que change cette mise à jour de Final Fantasy Tactics :

Capture de Final Fantasy Tactics ©Square Enix.

Nouvelles fonctionnalités

Le mode New Game+ a été ajouté. Il permet de recommencer le jeu. Ce en conservant le niveau des unités, les objets et bien plus encore de la partie précédente.

a été ajouté. Il permet de recommencer le jeu. Ce en conservant le niveau des unités, les objets et bien plus encore de la partie précédente. La fonctionnalité « Compatibilité Zodiaque » a été ajoutée. Vous pouvez désormais vérifier le signe astrologique d’une unité et sa compatibilité depuis le menu qui leur est dédié.

Ajustements pour Final Fantasy Tactics

Lors de la sélection d’une case de déplacement ou du ciblage d’une compétence, il est désormais possible de consulter l’état d’une unité sous cette sélection.

Une option « Retirer tout l’équipement » a été ajoutée dans l’onglet Équipement et compétences dans l’écran dédié aux statuts des unités.

Les conditions de déblocage des classes sont désormais affichées plus clairement lorsqu’elles sont verrouillées depuis la section Classes du menu dédié au statut des unités.

Pendant les combats de Final Fantasy Tactics, les réglages de l’angle de la caméra et du niveau de zoom sont maintenant conservés jusqu’à la fin de l’affrontement.

Nouveaux paramètres

Un paramètre pour dérouler automatiquement les cinématiques a été ajouté. Pour l’activer, allez dans Configuration > Options de jeu > Mémorisation du mode Auto.

L’option « Répliques d’incantation systématiques » a été ajoutée. Elle permet de garantir que les répliques d’incantation se déclenchent systématiquement lorsqu'une compétence concernée est déclenchée. Rendez-vous donc dans Configuration > Options de jeu > Répliques d’incantation systématiques pour l’activer.

Un paramètre « Mémorisation du curseur » a été ajouté à Final Fantasy Tactics. Il permet de conserver la position du curseur dans le menu Compétences lors d’un combat. Il est activable via Configuration > Options de jeu > Mémorisation du curseur (Action).

Plusieurs ajustements mineurs ont également été apportés aux textes dans toutes les langues.

Certains effets sonores ont été retravaillés.

La stabilité générale du jeu a été améliorée.

Divers problèmes mineurs ont été corrigés dans Final Fantasy Tactics.