Malgré son statut légendaire, Final Fantasy connaît depuis quelques temps des signes de ralentissement. Les derniers épisodes numérotés ont en effet eu leur lot de hauts et de très bas, et même les excellents FF7 Remake et Rebirth n'ont pas affiché les résultats escomptés par Square Enix. Le géant japonais a toutefois eu droit à une agréable surprise avec le dernier jeu en date de la franchise, qui lui a justement dépassé les attentes de l'éditeur. Au point qu'il donne le feu vert pour un projet attendu depuis plus de 30 ans ? Une telle chance peut en tout cas désormais exister.

Une nouvelle chronique en vue pour un monument longtemps oublié de Final Fantasy ?

À l'origine sorti en 1997 sur PS1 et toujours considéré comme un classique légendaire de la console, Final Fantasy Tactics, qu'on pensait pendant longtemps condamné à l'oubli, a contre toute attente eu droit à une belle cure de jouvence grâce à The Ivalice Chronicles, sorti le 30 septembre 2025 sur pléthore de plateformes. En plus d'apporter un lifting graphique à ce monument de la PS1, le titre a reçu une myriade d'améliorations pour moderniser l'expérience, ainsi qu'un casting vocal de haute volée pour donner vie à l'une des histoires les plus palpitantes de la franchise.

Compte tenu du grand âge du jeu original, Square Enix et son directeur original, Yasumi Matsuno, ne s'attendaient toutefois pas à faire beaucoup de ventes. Pourtant, dans un récent communiqué de presse (en japonais), l'éditeur a annoncé que The Ivalice Chronicles a dépassé le million de ventes seulement trois mois après sa sortie. Alors que les concernés pensaient qu'il n'atteindrait pas un tel seuil avant 2028. « Toute l'équipe de développement vous est reconnaissante du fond du cœur. Afin de partager la joie, de créer une meilleure expérience et d'encourager davantage de personnes à jouer, nous envisageons de mettre à jour le jeu à l'avenir », a déclaré Kazutoyo Maehiro, directeur de Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles.

Au-delà de futures mises à jour du titre, cela pourrait également donner quelques idées à Square Enix. Comme par exemple celle de donner le feu vert à une suite de Final Fantasy Tactics, autrefois envisagée pour PC et consoles, mais que les fans du jeu original attendent désespérément depuis des années. Au tour de l'éditeur japonais de faire donc un choix tactique important.

© Square Enix

Source : Square Enix via PRTimes.jp