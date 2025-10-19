Voilà maintenant bientôt trois semaines que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles est disponible, pour le plus grand bonheur des fans de ce titre emblématique de la fin des années 90. Car certains joueurs ont beau regretter que Square Enix ne soit pas allé plus loin dans le cadre de ce remaster, qui fait par exemple l’impasse sur les ajouts de la version The War of the Lions, cela ne les empêche pas d’apprécier le jeu à sa juste valeur pour autant. D’autant plus que ce dernier apporte alors des réponses à l’un des plus vieux mystères de Final Fantasy.

L’un des plus grands mystères de Final Fantasy enfin résolu

En effet, The Ivalice Chronicles a beau s’en tenir peu ou proue à l’expérience proposée dans la version originale, cela n’a pas empêché ses créateurs d’y apporter quelques modifications, notamment dans les dialogues. Car comme l’avait expliqué Yasumi Matsuno en juin dernier, le fait que ce remaster dispose désormais de vrais doublages a inévitablement nécessité pour les équipes de réécrire certaines des répliques, de sorte à assurer une meilleure prise en charge de l’interprétation vocale du texte de la part des acteurs.

Ce que le créateur et scénariste du jeu n’avait pas dit, en revanche, c’est qu’il en profiterait alors pour étoffer certains aspects de l’histoire, qui permet ainsi à The Ivalice Chronicles de répondre à l’une des plus grandes questions qui taraude les joueurs depuis vingt-huit ans : que vient faire Cloud à Ivalice ? Naturellement, si vous n’avez pas encore terminé le jeu, nous vous invitons alors à ne pas lire la suite de cet article, qui va revenir sur certains détails majeurs du scénario, et donc multiplier les spoilers dans les prochaines lignes.

La vérité cachée derrière la présence de Cloud

Comme remarqué par certains joueurs, la présence de Cloud à Ivalice est donc expliquée au travers d’un nouveau dialogue secret entre le héros et l’antagoniste de Final Fantasy Tactics, Folmarv, à l’occasion de l’affrontement décisif entre Ramza et le Chef des Templiers. Facilement manquable, celui-ci est pourtant extrêmement intéressant, puisqu’il nous apprend alors qu’il ne s’agit en réalité pas du véritable Cloud de Final Fantasy 7, mais d’une copie. Une copie qui trouverait alors ses origines dans les Pierres du Zodiaques et leurs mystères.

« Tout comme un livre est reproduit par un scribe, tu as été reproduit à partir d’une âme appartenant à une réalité différente » explique en effet Folmarv dans le dialogue en question. « Étrangement, cependant, je sens la présence de deux individus en toi. Un mélange particulier… ». Voilà qui met donc officiellement fin à une grande interrogation qui taraude les fans de Final Fantasy depuis 1997. Et surtout qui rend d’autant plus pertinente l’existence de The Ivalice Chronicles, au-delà même de sa remasterisation.

