Si l’on suit un tant soit peu l’actualité du jeu vidéo ces derniers temps, difficile d’être passé à côté des deux bombes des dernières semaines. Il y a bien entendu GTA 6, son report et son nouveau trailer dont tout le monde parle, mais aux antipodes du blockbuster de Rockstar, un autre jeu fait énormément de bruit : Clair Obscur Expedition 33. Véritable ode à l’art, dégoulinant d’amour pour le jeu vidéo, le RPG du studio français Sandfall est un carton. Plus que ça encore, il bouscule l’une des plus grosses licences de l’histoire dont il s’inspire beaucoup en un sens : Final Fantasy . La raison ? Les fans se servent de Clair Obscur pour prouver à Square Enix qu’ils ont tort sur toute la ligne concernant l’avenir de Final Fantasy. Les choses pourraient bien changer…

Final Fantasy a complétement changé, ce n'est plus ce que c'était

Même les fans hardcores de Final Fantasy ne peuvent pas le nier, la licence n’est plus ce qu’elle était, pour le meilleur comme pour le pire. Depuis Final Fantasy 12 (on ne compte pas le jeu online juste avant) la saga culte a pris un virage, naviguant lentement, mais sûrement, vers l’action totale , délaissant alors ce qui avait fait son charme jusqu’au dixième épisode : le combat au tour par tour. Final Fantasy 13, FF15 et FF16 ont fait muter le gameplay jusqu’à l'action pure. FF16 se rapproche d'ailleurs plus du beat'em all façon Devil May Cry que du JRGP traditionnel qui est presque devenu un fantasme dans l’imaginaire collectif tant ça semble loin. Même les très bons FF7 Remake s’y sont mis, alors que le jeu originel proposait un excellent système de combat très stratégique, classique.

Depuis des années désormais, les fans hurlent et demandent un retour aux sources. Chose entendue, mais balayée du bras par Square Enix. La firme estime que le tour par tour est un frein pour les jeux qui visent le grand public. En 2022, Naoki Yoshida, en pleine promo de FF16, expliquait chez Famitsu que le choix de s’orienter vers l'action était aussi dû au fait que le jeune public « pourrait ne pas comprendre l’attrait de la sélection des commandes dans les jeux du genre. » On peut totalement comprendre la manœuvre vu l'enjeu autour de telles productions. Après tout, énormément de joueurs se disent réfractaires à ce système, souvent catégorisé comme étant lent, pas suffisamment dynamique, voire carrément soporifique. Pourtant, depuis ces dernières années, bon nombre de jeux optant pour un système de combat au tour par tour ont prouvé qu’il était possible de faire changer l’opinion.

Final Fantasy 16 en fait des tonnes lorsqu'il s'agit de tout faire péter

Le tour par tour est un frein ? Pourtant un paquet de jeux ont cartonné, dont un GOTY

Si Clair Obscur Expedition 33 est évidemment l’élément déclencheur de cette nouvelle vague de discussion, de protestation presque, d’autres jeux en tour par tour sont pourtant de très bons exemples de réussite, même s’ils proposent du tour par tour. On peut d’office citer Persona 5 et son autre version Persona 5 Royal, dispo depuis un moment, même si le genre se détache un peu du style Final Fantasy. Le jeu est considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre, salué par les joueurs et les critiques et désormais vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Persona 5 a largement popularisé la licence tout entière, si bien que plusieurs spin-off ont vu le jour, et même un remake de Persona 3. On peut aussi mentionner Metaphor, surprise de 2024 nominée à plusieurs reprises aux Game Awards.

Là encore on parle d'un jeu excessivement atypique et pourtant, il a fait un super lancement sur Steam notamment, en plus de recueillir des retours extrêmement positifs. Enfin, comment ne pas parler de tour par tour sans évoquer Baldur’s Gates 3 ? Oui, on sort du JRPG ici, on est très loin de Final Fantasy, mais on reste sur un système de combat qui en refroidissait plus d’un à l'origine, et pourtant !

Très tactique et stratégique, le jeu prend vraiment son temps et certains affrontements peuvent durer un moment. Pourtant, Baldur’s Gate 3 a été sacré GOTY, c’est l’un des jeux les plus joués encore aujourd’hui sur Steam notamment. Les fans sont légion et le jeu s’est vendu par palettes entières sur toutes les plateformes. Il aura réussi la prouesse de séduire des joueurs sceptiques, voire totalement réfractaires au système de tour par tour, chose qui se passe en ce moment avec Clair Obscur Expedition 33.

Les combats de Baldur's Gate 3 sont très stratégiques et entièrement au tour par tour ©Geralt de Reeves

Clair Obscur Expedition 33 donne un coup de fouet au tour par tour

Le jeu de Sandfall pioche sans se priver, ni se cacher, dans les grands jeux comme Final Fantasy et même Persona d’une certaine manière. Il arrive toutefois à proposer sa propre patte que ce soit d’un point de vue purement gameplay ou artistique. Le résultat est sans appel : c’est une franche réussite. Les combats au tour par tour sont ici dynamiques grâce à une mécanique veille comme le monde : les QTE. Placées intelligemment, ces touches à appuyer avec le bon timing, parfois avec un certain rythme, obligent les joueurs à rester sur le qui-vive, actifs à tout instant.

Même lorsque ce n’est plus notre tour de jouer, on doit esquiver, parer, contre-attaque en martelant nos touches avec précision, parfois de longues secondes sous une rafale de coups. Des coups percutants, explosifs, qui donnent lieu à des animations réussies et des effets visuels saisissants. Voilà comment on donne un coup de frais à un système de jeu que tout le monde pense être hors de son temps.

Les combats sont excellents dans Clair Obscur Expedition 33

Les fans veulent du changement pour leur licence fétiche

Clair Obscur Expedition 33 marche dans les traces de ses aînés, mais les surpasse aussi sur plusieurs points en osant ce que personne n'avait finalement osé jusqu’ici : changer les choses. Les fans sont tous d’accord là-dessus, le tour par tour n’est pas mort, loin de là et il a toute sa place dans les grandes productions. Il ne devrait plus être obligé de se cantonner aux productions de moindres envergures. Les amoureux sont simplement obligés de se détourner de certaines licences qui étaient autrefois des fers de lance dans le genre, Final Fantasy en tête. C’est pour cette raison, brandissant Clair Obscur à tout bout de champ, qu’ils poussent collectivement un nouveau coup de gueule devant les portes numériques de Square Enix.

Si certains n’y vont évidemment pas de main morte, ne se gênant pas de dire que « Clair Obscur marche sur Final Fantasy » sans sourciller, d'autres sont heureusement plus tempérés. Mais le message est clair comme de l’eau de roche : si un studio comme Sandfall peut réussir une prouesse comme celle-ci, Square Enix est aussi en pleine capacité de le faire.

Est-ce que la série Final Fantasy peut encore changer ? Selon nous, oui

Les fans de Final Fantasy veulent et semblent même avoir besoin d’un retour aux sources. Alors que l’éditeur et les développeurs ne semblent pas satisfaits des ventes de FF16, l’espoir est peut-être permis. Pour rappel, Final Fantasy 16 s’est vendu à près de 3 millions d'exemplaires en quelques jours. Malheureusement, les ventes ont violemment chuté et se sont mises à stagner. Ce n’est pas folichon pour un jeu de ce calibre. Cependant, la licence a encore le temps de changer d’ici l’inévitable Final Fantasy 17 qui finira forcément par voir le jour à un moment ou à un autre.

Entre-temps, peut-être que la franchise tentera deux ou trois choses. Peut-être avec le potentiel retour de Final Fantasy Tactics ou encore FF9 Remake qui sait. Les deux jeux font l'objet de nombreuses rumeurs, mais n’ont encore jamais été officiellement confirmés comme étant en production. D'un autre côté, Square n’a jamais dit qu’ils ne l’étaient pas non plus. Quoi qu'il en soit, Final Fantasy a encore des cartes à jouer, peut-être qu’il écoutera certains de ses fans pour la suite, l’avenir nous le dira.

Source : Famitsu via VGC, X.com