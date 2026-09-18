A un peu plus d’un mois de sa sortie, Final Fantasy Resonance, le retour du tour par tour dans la saga, continue son opération séduction pleine de nostalgie. Square Enix a profité du Tokyo Game Show 2026 pour diffuser une nouvelle bande-annonce de près de 4 minutes, essentiellement consacrée à l’histoire, l’univers et cette direction artistique en HD-2D si jolie.

Final Fantasy Resonance fait le beau au Tokyo Game Show 2026

En parlant d’histoire, rappelons que Final Fantasy Resonance reprendra le premier grand arc de Brave Exvius, l’épisode mobile. On y suivra Rain et Lasswell, les chevaliers de Grandshelt, accompagnés de Fina, dans leur lutte autour des cristaux qui se transformera, comme le veut la tradition, en grand sauvetage du monde. Les amateurs de Final Fantasy seront clairement en terrain connu avec des Chocobos, des Morbols, des aéronefs, de grandes envolées mélodramatiques et surtout des combats au tour par tour. Le jeu s’inspirera en effet des grands classiques en y injectant un système inspiré des jobs de FF5 grâce aux Visions, les personnages issus des précédents jeux comme Cloud, Tidus, Lightning ou encore Clive qui font office de soutiens apportant diverses compétences. En d’autres termes, vous allez pouvoir vous faire plaisir sur la création de builds.

Dans son élan nostalgique, Final Fantasy Resonance s’appuie également sur le HD-2D, la technologie chérie par Square Enix. Car la prémisse du jeu reste « Et si Final Fantasy avait continué à pousser les limites du pixel art ? ». Cela passera donc par des sprites détaillés, des décors mêlant 3D et 2D et, surtout, une caméra dynamique qui ose apporter une vraie mise en scène. La bande-annonce de FF Resonance du Tokyo Game Show 2026 multiplie justement les panoramas, les combats et les cinématiques pour montrer comment cette esthétique est mise en valeur. Plus qu’un trailer, vous pouvez surtout vous forger une première opinion en essayant la démo gratuite, disponible sur PS5, Nintendo Switch 2 et 1, Xbox Series et PC, avant sa sortie le 22 octobre 2026.

Bande-annonce en anglais.

Source : Square Enix