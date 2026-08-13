Le prochain Final Fantasy vend du rêve à tous les trentenaires que nous sommes et dévoile du gameplay qui ne fait que confirmer une chose : c'est un véritable retour aux sources, celui que tout le monde attendait.

Final Fantasy Résonance est attendu le 22 octobre sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC et pourrait bien être le renouveau que les joueurs espéraient depuis très longtemps. Bien qu'il ne porte pas de numéro, FF Resonance porte en lui l'espoir d'un retour aux sources réclamé depuis des années par les fans de la licence. En témoigne cette nouvelle séquence de gameplay fraîchement dévoilée, qui nous montre comment se déroulent les combats, le cœur de l'expérience.

Véritable hommage aux premiers jeux de la franchise, Final Fantasy Resonance opte pour une direction artistique en HD-2D qui rappelle les récents remakes de Dragon Quest ou encore les excellents Octopath Traveler par exemple. Lors de notre interview exclusive, Keisuke Nakashima, qui chapeaute le jeu, nous avait d'ailleurs murmuré qu'il était fan absolu de Final Fantasy 5 et Final Fantasy 6, dont le jeu tire même quelques-unes de ses idées. Avec FF Resonance donc, c'est un retour aux sources assuré, que l'on retrouvera aussi et surtout dans son système de combat.

Final Fantasy dévoile ses combats, un vrai retour aux sources !

On oublie l'action des récents jeux de la saga, ici le tour par tour signe son grand retour.

La nouvelle séquence de gameplay partagée par IGN nous dévoile d'ailleurs un combat de boss intense contre Shiva, une entité surpuissante bien connue des fans de la licence. On y voit ainsi quatre personnages principaux combattre la déesse de glace en faisant appel à d'autres illustres héros de la licence Final Fantasy, dont un certain Squall.

L'une des particularités majeures de ce Final Fantasy Resonance réside justement dans le fait de pouvoir se lier avec plus d'une vingtaine de héros iconiques de la franchise comme Squall (FF8), Cloud et Sephiroth (FF7), Tidus (FF10) ou encore Zidane (FF9) et Lightning (FF13). Ces Visions, comme elles sont appelées en jeu, pourront nous donner accès à de nouvelles compétences uniques comme on peut le voir dans la vidéo. Squall, qui accompagne Jake, peut utiliser un vaste arsenal de capacités lors du tour, et infliger de lourds dégâts. Évidemment, chaque Vision aura ses propres spécificités afin de varier les stratégies et les synergies. D'autant plus que chaque personnage pourra également avoir ses propres compétences au combat. Ce Final Fantasy Resonance nous promet donc un gameplay qui qui devrait être à la fois old school et moderne, et qui séduit déjà les fans de la licence.