Le réalisateur de Final Fantasy Resonance constate l'engouement pour le prochain RPG au tour par tour de la saga, signe que la tendance augurée par certains GOTYs est toujours d'actualité.

Hiroto Furuya a pu revenir sur sa nouvelle réalisation, Final Fantasy Resonance, à l'occasion de la Pax West ce week-end. Accompagné du producteur du jeu, Keisuke Nakashima, il a pu rappeler qu'une démo est disponible et qu'elle a déjà rencontré un certain intérêt auprès du public. Voilà qui prouve, une fois encore après Clair Obscur et Baldur's Gate 3, que les RPG au tour par tour ne sont pas passés de mode.

Final Fantasy Resonance surfe sur la vague des RPG au tour par tour

On les disait désuet, voire enterré, il y a de ça quelques années seulement. Pourtant, ils font un retour en force, portés par des titres forts qui ont su s'imposer tout de suite comme des références. Clair Obscur Expedition 33 et Baldur's Gate 3 en sont les principaux exemples. Mais le retour de la saga Final Fantasy à ses premières amours avec Resonance en est aussi une illustration. Hiroto Furuya, le directeur du jeu, le dit lui-même :

On dirait qu'il y a une résurgence des RPG et J-RPG au tour par tour. Pour nous, Final Fantasy Resonance s'inscrit dans cette vague ou cette tendance. Hiroto Furuya, pour RPG Site

Pour Furuya, il est clair qu'« il y a un intérêt pour les RPG classiques et le plaisir qu'ils procurent ». C'est cela que Final Fantasy Resonance essaie alors de retransmettre. Mais le directeur insiste en même temps que le projet va au-delà de redorer le blason du tour par tour. L'idée est aussi d'en faire « une opportunité pour vous de renouer avec les amis avec qui vous avez joué aux RPG par le passé ». L'équipe a travaillé sur dessus avec cet espoir de retrouver le plaisir de partager avec ses proches à propos d'un jeu.

Final Fantasy Resonance fera partie des nouveautés de cet automne. Cependant, la nouvelle production de Square Enix va échapper au tunnel déjà bien bouché de septembre pour s'offrir un lancement un peu plus calme fin octobre. Si vous voulez d'ores et déjà pour faire la main dessus, une démo gratuite est disponible. Autrement, voici la date de sortie et les plateformes :

Date : 22 octobre 2026

: 22 octobre 2026 Plateformes : PC, PS5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch et Switch 2