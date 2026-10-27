Final Fantasy Resonance réalise une performance exceptionnelle sur Steam, faisant même mieux que FF7 Rebirth. Serait-ce grâce à son retour au tour par tour ?

La licence Final Fantasy connaît un nouveau record sur Steam, et ce, là où on ne l'attendait pas forcément. En effet, son nouveau JRPG au tour par tour, FF Resonance, bat les performances de ses récents prédécesseurs axés sur l'action-RPG, dont FF7 Rebirth qui est pourtant l'un des épisodes les plus populaires de ces dernières années. Le retour aux sources du gameplay et de l'esthétique pixel art apparaît comme un pari plus que gagnant ici.

Final Fantasy Resonance établit un record historique pour la licence avec son gameplay au tour par tour

Final Fantasy Resonance crée la surprise dès sa semaine de lancement, le 22 octobre dernier. Après un premier jour comptabilisant un pic de plus de 20 000 joueurs simultanés sur Steam, le JRPG au tour par tour a plus que doublé son effectif en moins de deux. Le 5e jour, il a atteint un pic historique pour la licence en rassemblant 42 885 joueuses et joueurs.

Capture d'écran du 27 octobre 2027. © Gameblog

Grâce à cette performance inattendu pour un titre en HD-2D et en tour par tour, FF Resonance fait mieux que FF7 Rebirth. Le deuxième volet de cette trilogie de remake détenait le précédent record avec un pic de 40 564 joueuses et joueurs en simultané, atteint le 26 janvier 2025.

L'écart n'est pas colossal et on doit aussi rappeler que FF7 Rebirth est sorti sur PC un an après son lancement sur PS5, ce qui a pu réduire légèrement ses performances de départ sur Steam. Pour autant, les résultats de FF Resonance traduisent la popularité toujours vivace des Final Fantasy, même dans un format que Square Enix voulait délaisser.

Bien sûr, on est encore loin des chiffres impressionnants de Final Fantasy XIV Online. Mais là, on parle d'un MMORPG, or les jeux en ligne sont beaucoup plus propices à ressembler les communautés. Le lancement de FF Resonance reste un exploit pour les jeux solo de la licence et, a fortiori, le tour par tour et la HD-2D. Comme quoi, les gros pixels et les combats à l'ancienne n'effraient pas les joueurs, c'est même tout le contraire.