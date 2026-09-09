Final Fantasy Resonance n'est pas encore disponible que ses trophées et succès ont déjà leaké à cause d'une fuite importante d'informations provenant de Steam.
À quelques encablures de sa sortie, Final Fantasy Resonance est lui aussi victime d'un très gros leak. Toute la liste de ses trophées et succès a été dévoilée en ligne à la suite d'une fuite massive de données provenant de chez Steam. D'autres jeux comme Kingdom Hearts 4 ou encore Tomb Raider Legacy of Atlantis et Metro 2039 en ont également fait les frais. Des dizaines de défis qui nous en disent également un peu plus sur le prochain RPG de la franchise.
SPOILERS ! Évidemment, la liste de trophées révèle quelques secrets du jeu, évitez donc de lire la suite si vous voulez garder l'effet de surprise intact.
Tous les trophées et succès de FF Resonance ont leaké
Final Fantasy Resonance sortira le 22 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC, mais sa liste de trophées et succès est déjà connue. Au total, ce sont une quarantaine de défis qui seront nécessaires pour remporter le saint graal Platine sur PS5 ou le 100 % partout ailleurs. Le jeu promet en tout cas d'avoir une très bonne durée de vie et devrait vous grignoter des dizaines et dizaines d'heures sans forcer au vu de ce que les trophées demandent. Il faudra par exemple fabriquer et collectionner toutes les armes légendaires, les fameuses visions et les chimères. Mais aussi dépenser des milliers de gils, monter les rangs de maîtrise maximum avec les visions et affronter des boss spécifiques, notamment Ultima, bien connu des fans de la franchise.
On apprend également que Final Fantasy Resonance sera composé d'au moins 8 chapitres et qu'il sera même possible de participer à des combats d'arène avec différents degrés de difficulté. On est donc en terrain conquis globalement, rien ne semble sortir vraiment de l'ordinaire alors que le jeu en lui même va pourtant créer la surprise. Tiny-Ellie vous en a déjà parlé dans sa preview, mais rien que la direction artistique du jeu, mélange de HD-2D et image de synthèse, mérite le détour. Son gameplay, au tour par tour essentiellement, devrait lui aussi tirer son épingle du jeu justement avec les fameuses visions, ces personnages cultes de la licence que l'on pourra invoquer. Tout un programme qui nous tarde déjà de découvrir.
La liste de tous les trophées et succès de Final Fantasy Resonance
En attendant d'avoir la traduction officielle des trophées et succès de Final Fantasy Resonance, nous avons choisi de laisser les noms d'origine en anglais. Leur description a toutefois été traduite par nos soins.
- Ultimate Fantasy : obtenez tous les succès
- A Journey Begins : terminez le chapitre 1
- Those Who Unite the Skies : terminez le chapitre 2
- Olderion Blues : terminez le chapitre 3
- Viva la Revolución : terminez le chapitre 4
- In Search of the Truth : terminez le chapitre 5
- And the Winner Is… : terminez le chapitre 6
- Past Glory : terminez le chapitre 7
- Aspiration's End : terminez le chapitre 8
- Those Who Defy Fate : déverrouillez tous les membres du groupe
- Conscience Renewed : terminez l'histoire de chaque membre du groupe
- Kweh! : obtenez un chocobo
- Airship Enterprise : obtenez un aéronef
- Just Getting Started : terminez tous les combats de la ligue Novice du Colisée
- Arena Fighter : terminez tous les combats de la ligue Combattant du Colisée
- Career Fighter : terminez tous les combats de la ligue Gladiateur du Colisée
- Princess's Reward : recevez une récompense au Palais de l'Oubli pour la première fois
- Memento : aidez la mystérieuse princesse à recouvrer un second souvenir
- Gil Comes and Goes : dépensez 100 000 gils
- Making Lid Proud : dépensez 1 000 000 gils
- Magicite Hunter : terrassez un puissant ennemi dans une grotte
- The Bigger They Are… : terrassez 5 puissants ennemis dans des grottes
- The Harder They Fall : terrassez tous les puissants ennemis dans les grottes
- Struck Gold : terrassez un roi Gilkhélone pour la première fois
- The Weapon that Suits the User : demandez à Aileen de vous forger une arme pour la première fois
- The Weaponsmith : demandez à Aileen de forger une arme pour tous les membres du groupe
- Ancient Artifact : obtenez l'une des douze armes légendaires pour la première fois
- Legendary Arms : obtenez toutes les armes légendaires
- Priceless Experience : terrassez un Pampa jumbo métallique pour la première fois
- The First Step Towards Mastery : atteignez le niveau de rang de maîtrise max. d'une vision pour la première fois
- Awakened Light : éveillez une vision à son maximum pour la première fois
- Visions Assemble : obtenez 10 visions
- Will Crystallized : obtenez toutes les visions
- Vision Connoisseur : atteignez le RM max. avec 8 visions
- Esper's Covenant : obtenez l'aide de 3 chimères
- The Sovereigns of the Planet : obtenez l'aide de toutes les chimères
- Keep Them on Their Toes : infligez un choc à un ennemi 1000 fois
- Resonance Rapid Fire : utilisez des résonances 400 fois
- Mechabo Mania : débloquez la forme ultime de Mécabo
- My Name Is Ultima… : terrassez Ultima