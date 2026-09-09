À quelques encablures de sa sortie, Final Fantasy Resonance est lui aussi victime d'un très gros leak. Toute la liste de ses trophées et succès a été dévoilée en ligne à la suite d'une fuite massive de données provenant de chez Steam. D'autres jeux comme Kingdom Hearts 4 ou encore Tomb Raider Legacy of Atlantis et Metro 2039 en ont également fait les frais. Des dizaines de défis qui nous en disent également un peu plus sur le prochain RPG de la franchise.

SPOILERS ! Évidemment, la liste de trophées révèle quelques secrets du jeu, évitez donc de lire la suite si vous voulez garder l'effet de surprise intact.

Tous les trophées et succès de FF Resonance ont leaké

Final Fantasy Resonance sortira le 22 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC, mais sa liste de trophées et succès est déjà connue. Au total, ce sont une quarantaine de défis qui seront nécessaires pour remporter le saint graal Platine sur PS5 ou le 100 % partout ailleurs. Le jeu promet en tout cas d'avoir une très bonne durée de vie et devrait vous grignoter des dizaines et dizaines d'heures sans forcer au vu de ce que les trophées demandent. Il faudra par exemple fabriquer et collectionner toutes les armes légendaires, les fameuses visions et les chimères. Mais aussi dépenser des milliers de gils, monter les rangs de maîtrise maximum avec les visions et affronter des boss spécifiques, notamment Ultima, bien connu des fans de la franchise.

On apprend également que Final Fantasy Resonance sera composé d'au moins 8 chapitres et qu'il sera même possible de participer à des combats d'arène avec différents degrés de difficulté. On est donc en terrain conquis globalement, rien ne semble sortir vraiment de l'ordinaire alors que le jeu en lui même va pourtant créer la surprise. Tiny-Ellie vous en a déjà parlé dans sa preview, mais rien que la direction artistique du jeu, mélange de HD-2D et image de synthèse, mérite le détour. Son gameplay, au tour par tour essentiellement, devrait lui aussi tirer son épingle du jeu justement avec les fameuses visions, ces personnages cultes de la licence que l'on pourra invoquer. Tout un programme qui nous tarde déjà de découvrir.

La liste de tous les trophées et succès de Final Fantasy Resonance

En attendant d'avoir la traduction officielle des trophées et succès de Final Fantasy Resonance, nous avons choisi de laisser les noms d'origine en anglais. Leur description a toutefois été traduite par nos soins.