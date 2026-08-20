Final Fantasy Resonance va raviver bien des souvenirs chez les fans de la licence. Cela se confirme une fois de plus avec le dernier trailer qui laisse rêveur quant à l'idée d'un certain remaster...

Final Fantasy Resonance, le remake en HD-2D du premier arc de Brave Exvius, continue de nous mettre des étoiles plein les yeux avec son trailer Vision – Lightning. On y redécouvre l'héroïne de FF13 en pleine démonstration de sa puissance électrisante. Alors que le futur jeu invite à s'allier à elle dans l'aventure, les fans de la franchise se prennent à imaginer un remaster de son jeu d'origine.

Final Fantasy Resonance dévoile Lightning en action

Si vous n'avez pas connu le free-to-play Brave Exvius sur mobile avant l'arrêt de ses serveurs en octobre 2025, il s'agissait d'un RPG qui combinait des éléments de la franchise Final Fantasy et de Brave Frontier, un autre RPG de son studio, Alim. FF Resonance sera donc une refonte des premières heures du jeu.

Puisque le jeu d'origine rassemble plusieurs personnages phares des différents épisodes de Final Fantasy, Square Enix prend le temps de les mettre en scène dans des trailers spéciaux pour Resonance. C'est pourquoi hier, nous avons redécouvert Lightning de FF13 avec une description déjà pleine de promesses :

Dans ce monde, le destin des humains est lié par des chaînes forgées par les divinités. Au-dessus de ses terres flottait Cocoon, une sphère au sein de laquelle des demi-dieux offraient à l'humanité sécurité et confort. Alors que la plupart des gens y menaient une vie paisible et tranquille, ce n'était pas le cas d'une femme en particulier, qui portait un lourd fardeau. Cette femme s'appelait Lightning, et c'est avec elle que vous devriez vous employer à tisser un lien.

Les fans rêvent encore d'un remaster de FF13

Les fans de la franchise ont découvert Lightning en 2009 avec FF13. Le jeu ayant connu deux suites, vous ne serez pas étonné si on vous dit qu'il est très apprécié de la communauté. À ce titre, Final Fantasy Resonance a un gros argument pour eux. Et cela ne trompe pas quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux :

« S'il vous plaît Square Enix, sortez une trilogie remastérisée de Final Fantasy XIII » 1

« Même s'ils me faisaient payer 70 $ pour les 3 jeux (séparément), je les achèterais quand même » 2

« FFXIII, MON AMOUR Square, vous allez au moins me donner des portages, aidez-moi »3

Quand on sait que FF13 n'a jamais eu droit à une véritable refonte depuis son lancement, ces images de Final Fantasy Resonance ont vraiment de quoi faire rêver. Et, visiblement, le public ne serait pas contre une re-sortie, que ce soit un remaster ou un portage, au moins sur Nintendo Switch 2.

Quand sortira Final Fantasy Resonance ?

Le remake HD-2D de Lancrace et Square Enix sera un bon moyen de patienter avant l'ultime chapitre de FF7 Remake. Final Fantasy Resonance sortira à l'automne prochain, sur à peu près toutes les plateformes :

Date : 22 octobre 2026

: 22 octobre 2026 Plateformes : PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5 et XBOX Series X|S