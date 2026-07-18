FF Resonance sera plus qu'un simple Final Fantasy, ce sera un retour aux sources pour la licence et un hommage, teinté de nouveauté. Les développeurs se sont inspirés des meilleurs jeux de la saga.

C'est l'une des sorties les plus prometteuses à venir, Final Fantasy Resonance compte bien ramener la licence à ses racines avec un JRPG dense, en 2D avec des combats au tour par tour. Il s'inspirera d'ailleurs des plus grands représentants du genre, comme FF5 ou encore, et surtout de FF6, comme nous l'a confié son producteur Keisuke Nakashima, lors de notre interview exclusive.

FF Resonance s'inspire des plus grands jeux de la licence, dont un certain FF6

Prévu pour le 22 octobre 2026 sur consoles et PC, FF Resonance est un jeu à part entière, qui prend comme base Final Fantasy Brave Exodius, un jeu mobile dont les serveurs se sont complètement éteints en octobre 2025. L'un des hommes sur le jeu, Keisuke Nakashima, s'est vu confier la lourde tâche d'en faire un véritable RPG solo, à la fois un remake, un nouveau jeu et un hommage à tout un héritage.

Ses inspirations, il les a puisées dans les meilleurs jeux de l'époque, notamment un certain Final Fantasy 6 dont il est tombé amoureux : « FF6 ça a été une claque » nous a-t-il confié. Un jeu qui a marqué toute une génération de fans de la licence, et qui fait encore partie aujourd'hui des favoris. Beaucoup espèrent d'ailleurs qu'il aura le droit à un remake, au même titre que FF9 d'ailleurs. Pour Keisuke Nakashima c'est en tout cas une évidence, FF6 fait partie de ces jeux marquants qui ont permis à Final Fantasy d'être la licence qu'elle est devenue aujourd'hui. « Je pensais que ça pouvait être bien de refaire un jeu qui proposait tout ce qui faisait le charme et les spécificités des anciens Final Fantasy, notamment, à titre personnel, FF5 ou FF6 » nous a expliqué Nakashima. Non pas qu'il n'aime pas les jeux de la licence en 3D qu'il trouve remarquables, mais selon lui, « certaines scènes ne sont possibles qu'en 2D », ce qui a fait basculer la balance.

FF5 est lui aussi une source d'inspiration

Le gameplay quant à lui, sera au tour par tour, à l'ancienne. Mais il empruntera peut-être davantage de choses du côté de FF5 dont Keisuke Nakashima s'est servi comme exemple lors de notre entretien. FF Resonance nous donnera l'opportunité de créer des équipes personnalisées en faisant appel à des Visions, sorte d'échos de héros provenant d'autres jeux de la licence et qui nous prêteront leurs compétences. On pourra alors s'en équiper de plusieurs à l'instar de ce qu'il était possible de faire dans FF5, mais en mieux encore. « Dans FF5 vous pouvez équiper deux compétences, trois si on trichait un peu avec l'Imitateur. Dans Final Fantasy Resonance, vous pouvez en équiper jusqu'à huit, ce qui offre des capacités de personnalisation de l'équipe gigantesques » nous a affirmé Nakashima.

On a pu le constater, Final Fantasy Resonance va avoir de multiples casquettes. Ce sera à la fois un remake et une réinvention d'un petit succès sur mobile, une lettre d'amour aux anciens FF toujours « très respectueux de l'héritage de Final Fantasy », et un véritable nouveau jeu à part entière. Le développeur nous l'a confirmé, il faut s'attendre à une durée de vie très généreuse d'environ 60h pour en faire le tour, dont « 30 à 40h pour terminer l'histoire ».