Square Enix semble avoir trouvé un nouveau filon : offrir une seconde vie à certains de ses jeux mobiles les plus ambitieux qui ont fini au cimetière. Après Octopath Traveler 0, réinterprétation sur consoles et PC d’un jeu initialement conçu pour smartphones, l’éditeur japonais récidivera avec Final Fantasy Resonance. Lors de sa présentation au Nintendo Direct de juin 2026, l’éditeur s’était d’ailleurs bien gardé de préciser que ce nouvel RPG en tour par tour était en réalité une relecture de FF Brave Exvius, épisode mobile lancé en 2016 avant de disparaître progressivement des boutiques numériques jusqu’à son retrait définitif en 2025. Entièrement repensé et débarrassé de son modèle économique d’origine pour se présenter comme un RPG traditionnel, Final Fantasy Resonance ne fera la même erreur qu’Octopath Traveler 0.

Final Fantasy Resonance sera traduit en français

Octopath Traveler 0 s’est en effet imposé comme un très bon RPG à part entière. Les ajustements proposés par l’équipe ont séduit les joueurs qui découvraient cette nouvelle histoire originale, comme ceux qui avaient passé de nombreuses heures sur leur smartphone. Mais en France, et partout ailleurs en Europe, le jeu avait un défaut majeur : l’absence d’une traduction. Square Enix semble déterminé à ne pas répéter cette erreur avec Final Fantasy Resonance. La page Steam du jeu confirme en effet que le cousin de FF Brave Exvius profitera bien d’une localisation française dès son lancement. Du moins pour les textes. Comme d’habitude, les doublages seront uniquement proposés en japonais ou en anglais.

Une excellente nouvelle, quand on sait que l’anglais proposé dans les JRPG de ce type peut s’avérer difficilement accessible aux Français. Final Fantasy Resonance semble manifestement séduire un public bien plus large que les nostalgiques du jeu mobile dont il est issu. Il tentera notamment de séduire les fans de la première heure de la licence. Développé par le studio Lancarse, à qui l’on doit The DioField Chronicle, le jeu adopte ainsi l’esthétique HD-2D popularisée par Square Enix et un système de combat au tour par tour. Un RPG qui veut se rapprocher davantage des classiques de la série, avec en prime les fameuses Visions, des invocations de héros emblématiques de la saga comme Cloud, Terra ou Squall. Final Fantasy Resonance est attendu pour le 22 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Bande-annonce en anglais

Source : Steam