Lors du Nintendo Direct de juin 2026, Square Enix a révélé un tout nouveau jeu Final Fantasy en tour par tour et à l’ancienne. Et les fans de la première heure sont déjà conquis.

Alors que les épisodes principaux de Final Fantasy s'espacent désormais sur plusieurs années, Square Enix réfléchit à de nouvelles façons de faire vivre sa licence phare. Plusieurs pontes de l'éditeur et de la franchise ont récemment souligné les difficultés que pose ce rythme de sortie pour attirer de nouveaux joueurs, contrairement aux générations précédentes qui voyaient se succéder plusieurs épisodes majeurs sur une même machine. La réponse pourrait passer par une multiplication des productions annexes. L'une d'elles, présentée aujourd'hui lors du Nintendo Direct, semble d'ailleurs s'adresser en priorité aux nostalgiques des premiers chapitres de la série.

Final Fantasy Resonance, le jeu pour les fans historiques de la licence

Après Dragon Quest, au tour de l’autre licence phare de Square Enix de passer par la case HD-2D. Le premier jeu Final Fantasy à utiliser l’esthétique désormais indissociable de l’éditeur a ainsi été annoncé lors du Nintendo Direct de juin 2026. Final Fantasy Resonance de son nom, est ainsi attendu pour le 22 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 2 et 1. Ce nouveau jeu entend renouer avec les racines du RPG japonais en nous emmenant dans le royaume de Grandshelt, une nation prospère dont la paix repose sur le pouvoir des cristaux. Lorsque le Cristal de Terre est détruit par un mystérieux guerrier connu sous le nom de Veritas des Ténèbres, deux jeunes chevaliers, Rain et Lasswell, se lancent à sa poursuite aux côtés de Fina, une énigmatique jeune femme dont les origines semblent intimement liées aux événements à venir.

Final Fantasy Resonance renouera avec le tour par tour qui a fait la réputation de la saga, avec des affrontements centrés sur les faiblesses ennemies. Le jeu introduira également un système de Résonance, permettant d’enchaîner des actions supplémentaires après avoir mis un adversaire en état de choc. Les joueurs pourront également invoquer des Visions, des échos des personnages emblématiques de Final Fantasy, qui viendront renforcer temporairement l’équipe. Comme tout bon RPG japonais qui se respecte, l’aventure s’accompagnera également d’un contenu annexe que l’on nous promet assez conséquent, avec notamment des combats de Colisée, des affrontements contre Gilgamesh, une chasse aux armes légendaires et un duel contre Ultima Arma. En bref, tout ce qu’il faut pour faire plaisir aux fans historiques de Final Fantasy.