FF9 Remake serait bien une réalité selon NateTheHate, qui a révélé avant tout le monde de nombreuses informations exactes ces derniers temps. Cependant, n'attendez pas à un lancement d'ici la fin de l'année puisque la sortie serait fixée en 2026, probablement sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Selon l'insider, Square Enix serait aussi en train de développer Final Fantasy Tactics Remastered. Une rumeur de longue date qui avait été corroboré par le journaliste Jason Schreier dont la réputation n'est plus à faire.

Des mises à jour pour des jeux cultes Final Fantasy

FF7 Remake 3 a tenu une nouvelle fois à rassurer les fans de Final Fantasy 7, l'original sorti sur PS1, sur ses intentions et notamment sur le retour du mini-jeu de claques entre Tifa et Scarlet. « Beaucoup de joueurs nous ont dit vouloir retrouver ce passage. Je pense donc que nous allons en faire quelque chose de formidable, donc surveillez ça de près » a fait savoir Naoki Hamaguchi, directeur du jeu. Une déclaration parmi d'autres qui certifie encore que la dernière partie sera fidèle à l'oeuvre de base, même s'il y aura des ajouts et des libertés prises.

Et des changements et des nouveautés, il y en a également en ce moment pour certains des jeux Final Fantasy les plus cultes, en particulier pour les anciens épisodes. Pour s'adresser aux fans de la première heure, et faire découvrir cette saga cultissime au plus grand nombre, l'éditeur japonais a sorti la compilation Final Fantasy Pixel Remaster qui regroupe FF1, FF2, FF3, FF4, FF5 et FF6. Cette collection, disponible sur tous les supports, a offert des mises à jour 1.2.0 à tous les jeux, sur PC via Steam, et voici tout ce que vous avez à savoir sur ces dernières.

Notes de patch 1.2.0 FF1 & FF2 Pixel Remaster (PC Steam)

Voici les changements et nouveautés de la mise à jour 1.2.0 de Final Fantasy II Pixel Remaster

Le paramètre « Ouvrir ou fermer la mini-carte » s’applique désormais correctement après l’affichage de l’écran de la carte et au chargement.

Des améliorations ont été apportées à l’interface et aux commandes.

Correction d’un bug qui empêchait d’avancer dans le jeu après l’utilisation de certaines commandes ou dans certaines situations.

Résolution d’un bug qui empêchait parfois de débloquer un succès lorsque les conditions nécessaires étaient remplies.

Correction de bugs mineurs.

Notes de patch 1.2.0 FF3 Pixel Remaster (PC Steam)

Voici les changements et nouveautés de la mise à jour 1.2.0 de Final Fantasy III Pixel Remaster

Ajout d’un multiplicateur au niveau de job. Un multiplicateur allant de x0 à x4 peut désormais être appliqué au taux d’augmentation du niveau de job, comme à l’EXP et aux gils.

Les textes des dialogues avec les compagnons sont désormais affichés dans l’ordre et non plus au hasard.

Le paramètre « Ouvrir ou fermer la mini-carte » s’applique désormais correctement après l’affichage de l’écran de la carte et au chargement.

Des améliorations ont été apportées à l’interface et aux commandes.

Correction d’un bug qui empêchait d’avancer dans le jeu après l’utilisation de certaines commandes ou dans certaines situations.

Correction d’un bug qui pouvait engendrer des dégâts incorrects pour « Volée ».

Résolution d’un bug qui empêchait parfois de débloquer un succès lorsque les conditions nécessaires étaient remplies.

Correction de bugs mineurs.

Notes de patch 1.2.0 Final Fantasy 4 Pixel Remaster (PC Steam)

Voici les changements et nouveautés de la mise à jour 1.2.0 de Final Fantasy IV Pixel Remaster

« Lévitation » reste désormais active après les changements de carte dans les donjons.

Le paramètre « Ouvrir ou fermer la mini-carte » s’applique désormais correctement après l’affichage de l’écran de la carte et au chargement.

Modification de l’ordre des commandes de combat de Rosa.

Ajustement d’éléments mineurs du comportement lors des combats.

Ajustement de certains événements.

Des améliorations ont été apportées à l’interface et aux commandes.

Correction d’un bug qui empêchait d’avancer dans le jeu après l’utilisation de certaines commandes ou dans certaines situations, notamment lors des combats automatiques.

Résolution d’un bug qui empêchait parfois de débloquer un succès lorsque les conditions nécessaires étaient remplies.

Correction de bugs mineurs.

Notes de patch 1.2.0 FF5 Pixel Remaster (PC Steam)

Voici les changements et nouveautés de la mise à jour 1.2.0 de Final Fantasy V Pixel Remaster

La mini-carte ne s’affiche désormais plus dans certaines situations.

Le paramètre « Ouvrir ou fermer la mini-carte » s’applique désormais correctement après l’affichage de l’écran de la carte et au chargement.

Ajustement d’éléments mineurs du comportement lors des combats.

Des améliorations ont été apportées à l’interface et aux commandes.

Ajustement de quelques sons, notamment l’effet sonore des attaques à la lance.

Correction d’un bug qui empêchait d’avancer dans le jeu et/ou corrompait l’affichage pendant la séquence finale.

Correction d’un bug qui empêchait d’avancer dans le jeu après l’utilisation de certaines commandes ou dans certaines situations.

Résolution d’un bug provoqué par une mise à jour précédente : « Double poigne : O.K. » et « Magilame : O.K. » n’étaient pas affichés dans la description des armes concernées.

Correction d’un bug qui empêchait parfois de débloquer un succès lorsque les conditions nécessaires étaient remplies.

Correction de bugs mineurs.

Notes de patch 1.2.0 FF6 Pixel Remaster (PC Steam)

Voici les changements et nouveautés de la mise à jour 1.2.0 de Final Fantasy VI Pixel Remaster

Ajustement de l’EXP compensée lorsque certains personnages réintègrent l’équipe.

Ajustement des conditions d’embranchement de l’événement de Cid.

La mini-carte ne s’affiche désormais plus dans certaines situations.

Le paramètre « Ouvrir ou fermer la mini-carte » s’applique désormais correctement après l’affichage de l’écran de la carte et au chargement.

Si un personnage possède de l’équipement qui lui confère des modifications d’état permanentes, ces dernières sont désormais appliquées correctement après la ranimation du personnage.

Ajustement d’éléments mineurs du comportement lors des combats.

Ajustement des commandes de « Jujitsu ».

Des améliorations ont été apportées à l’interface et aux commandes.

Correction d’un bug qui empêchait parfois la lecture de la musique du combat final.

Résolution d’un bug qui empêchait d’avancer dans le jeu après l’utilisation de certaines commandes ou dans certaines situations.

Correction d’un bug qui empêchait parfois de débloquer un succès lorsque les conditions nécessaires étaient remplies.

Correction de bugs mineurs.

Source : Steam.