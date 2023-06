Un personnage adoré des joueurs présent dans Final Fantasy 16 a causé des nœuds au cerveau à l'équipe de développement. Naoki Yoshida et Hiroshi Minagawa se livrent.

Impossible d'imaginer un épisode de Final Fantasy sans des personnages mémorables. Chaque épisode compte son lot de visages marquants, certains restant même gravés dans l'histoire du jeu vidéo. Final Fantasy 16, qui sort le 22 juin prochain exclusivement sur PS5, arrivera-t-il à faire de ses personnages des légendes ? Pour le moment, impossible de le savoir. En revanche, malgré son gameplay déroutant, loin de ce à quoi la série nous avait habitué, le jeu devrait quand même toucher droit au cœur les inconditionnels de la saga de Square Enix. Titiller la fibre nostalgique des fans passe par des détails, mais aussi par des choix bien plus importants. Dans une interview, Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy 16 (et de FF 14) et Hiroshi Minagawa, directeur artistique, reviennent justement sur la présence d'une des mascottes de la série, qui aurait pu ne pas être dans le jeu.

Ce personnage qui a donné du fil à retordre à l'équipe de Final Fantasy 16

Naoki Yoshida et Hiroshi Minagawa se confient assez longuement dans un entretien disponible sur le site de Square Enix. Ils évoquent l'implémentation d'un personnage adoré des fans : le Mog ! Ce petit animal poilu était absent dans FF15, ce qui avait dérangé les amoureux de la saga. On sait depuis maintenant un moment que dans Final Fantasy 16, les Mogs seront bien là. Alors qu'on pourrait croire le choix de les inclure évident, Naoki Yoshida explique que les Mogs ont posé de gros soucis à l'équipe de développement. Les membres de la Creative Business Unit 3 craignaient qu'ils « ne correspondent pas à l'ambiance du monde de Final Fantasy 16 », bien plus réaliste que les autres épisodes. Mais ce n'était pas le seul problème qu'ils ont rencontré.

Notre assistante de production nous a dit : "je m'en fiche, mettez-les dans le jeu !" Le plus gros problème du Mog est survenu lorsque nous avons mis en place le mode Performance, vers la fin du développement. Il modifie légèrement l'apparence des polygones, et nous avons eu beaucoup de mal avec le Mog… Il s'est retrouvé avec moins de fourrure.

Les Mogs, une race adorée par les joueurs depuis toujours

La création du Mog a été tellement difficile, qu'il a même fini par ressembler à un hérisson. Heureusement, l'équipe de développement a réussi à les intégrer correctement à Final Fantasy 16. Pour la petite histoire, la petite créature apparaît pour la première fois dans FF3. Elle occupe ensuite un rôle central dans FF6 en étant pour la première fois un personnage jouable. Dans Final Fantasy 9, le service de courriers proposé par les Mogs s'est également démarqué. Pour le moment, on sait que cette petite boule de poils sera en charge du tableau de chasse dans FF16. L'implication de cette race adorée des fans se limitera-t-elle à cela ? Réponse le 22 juin prochain sur PS5. Et dans quelque temps sur PC, si on en croit les récents propos de Naoki Yoshida.