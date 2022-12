Développé par la Team Ninja (Ninja Gaiden, Nioh), Final Fantasy Origin est un souls-like dans l’univers de Final Fantasy qui tente de s'introduire dans l'histoire de la licence comme il peut. Raccroché au premier opus, le jeu se permet en réalité de toucher à tous les jeux de la licence, mais sa trame scénaristique est tellement opaque et malmenée qu’elle est difficilement compréhensible. Toutefois, le tout dernier DLC du jeu devrait apporter un peu plus de clarté et surtout, ouvrir les portes du possible avec une énorme surprise.

Final Fantasy Origin joue ses dernières cartes

Dans une toute nouvelle bande-annonce, Final Fantasy Origin nous présente son ultime DLC, Different Future, qui viendra boucler le season pass du jeu. Outre une présentation des nouvelles armes et de quelques ennemis inédits, c’est surtout la trame qui a rapidement piqué la curiosité des fans puisqu’il se pourrait bien que le jeu accueille un personnage iconique de la franchise, le fameux Mog qui apparaît pratiquement dans tous les jeux. Mais ce DLC marquera aussi et surtout le grand retour d’un ennemi mémorable de la licence, L'Empereur Mateus de Final Fantasy 2, que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la prochaine grosse compilation à paraître pour les 35 ans de la licence.

Cet antagoniste est en effet visible en toute fin de trailer alors qu’il semble descendre du ciel sur nos héros. S’il ne fait pas partie des personnages préférés des fans, il n’en reste pas moins une figure emblématique des fans les plus hardcore. Final Fantasy Origin pourrait donc faire un saut du côté de FF2 avec une trame sur fond de dimensions parallèles, encore une fois. On ne va pas spoiler davantage ce qu’il se passe dans le jeu de base, mais sachez que ça pourrait bien tout bouleverser.

Ceux qui auront fait, et compris, le jeu dans ses grandes lignes en comprendront certainement la portée. Pour les autres, ce DLC pourrait peut-être les inciter à franchir le pas. Dans tous les cas, cette révélation ne laisse pas les fans de marbre et la hype est réelle, il suffit de jeter un œil aux commentaires de la vidéo Youtube pour s'en convaincre.. Il se pourrait bien que ce Stranger of Paradise Final Fantasy Origin marque le coup pour son grand final.

Si le jeu et son DLC vous intéressent, sachez qu’ils sont tous deux d’ores et déjà disponibles sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.