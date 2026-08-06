Fort de son succès écrasant avec Magic The Gathering, Final Fantasy pourrait revenir dans un autre jeu très populaire en ce moment et ce serait une collaboration parfaite.

Final Fantasy peine à exploser les compteurs de ventes de jeux vidéo comme à sa glorieuse époque, mais la licence continue de faire vibrer ses fans de longue date, prêts à dépenser des sommes considérables pour enrichir leur collection. La saga emblématique japonaise a en effet signé l’un des plus gros succès commerciaux de son histoire, et celle du jeu de cartes, grâce à son partenariat avec Magic The Gathering. Avec 200 millions de dollars de ventes générées en une seule journée, cela a forcément de quoi donner envie à Square Enix de retenter l’expérience. Final Fantasy pourrait bien poursuivre sur sa lancée, mais cette fois du côté de One Piece.

Un set Final Fantasy x One Piece ?

C’est la rumeur qui agite la sphère des joueuses et joueurs du JCC One Piece. Le set OP-18 pourrait en effet accueillir une collaboration avec Final Fantasy. Une information que Bandai s’est bien gardé de commenter, mais qui n’est pas à prendre à la légère puisqu’elle nous vient de Grailmonster, leaker qui avait dévoilé avec justesse plusieurs cartes du set OP-17 bien avant leur annonce officielle. Pour l’heure, on ignore encore quelle forme prendrait cette collaboration. Cloud, Lightning et Yuna ne devraient pas forcément débarquer dans le jeu de cartes avec le coup de crayon d’Eiichiro Oda, mais plutôt l’inverse.

Il serait en effet plus probable que les personnages de One Piece soient revisités par des artistes emblématiques de Final Fantasy, comme Tetsuya Nomura ou Yoshitaka Amano, ou qu’ils portent des tenues des héros de FF. Une hypothèse d’autant plus crédible que One Piece et FF7 fêteront tous les deux leurs 30 ans l’année prochaine. Ce serait sans doute forcément moins attrayant que la collaboration avec Magic The Gathering pour les fans de Final Fantasy, qui permettait de vraiment retrouver les personnages emblématiques de la saga. Tout ceci reste cependant de l’ordre de la spéculation pour l’instant.

Mais difficile d’imaginer Bandai se priver du succès colossal rencontré par la collaboration précédente. Le set Magic Final Fantasy est en effet devenu le plus gros lancement de l’histoire de Wizards of the Coast, pulvérisant de très loin le précédent record établi par Le Seigneur des Anneaux. Reste à savoir comment Bandai entendrait attirer les fans de Final Fantasy.

© Wizards of the Coast.

© Wizards of the Coast.

© Wizards of the Coast. Exemples de cartes de FF x Magic

Quand sortira le set OP-18 ?

Le JCC One Piece n’a en effet, jusqu’ici, jamais reçu de véritable collaboration avec une autre licence. La réalité pourrait se situer entre les deux, avec des cartes réunissant à la fois des personnages de One Piece et de Final Fantasy, présentés ensemble dans les illustrations. Mais encore faut-il que la rumeur soit vraie. Comme toujours, les pincettes restent de rigueur jusqu’à nouvel ordre. Si les premiers listings des revendeurs se confirment, on devrait être fixés prochainement, le set OP-18 étant attendu pour le courant novembre 2026, au plus tôt.

Source : Grailmonster